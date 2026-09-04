Preocupación en Alpine por el comportamiento del auto de Colapinto: "Un poco extraño"

Franco Colapinto cerró el viernes de entrenamientos del Gran Premio de Italia con algunas dudas en Alpine . El piloto argentino había mostrado buenas sensaciones en la primera práctica, pero perdió ritmo en la segunda y terminó en la 11ª posición, fuera del top 10 y en medio de una zona muy ajustada.

El rendimiento del A526 cambió de una sesión a otra y el propio Colapinto admitió que no había podido mantener las sensaciones al volante . Con la clasificación prevista para el sábado, el equipo deberá analizar los datos recopilados en Monza para determinar qué provocó esa caída de rendimiento.

Steve Nielsen , director deportivo de Alpine , coincidió con el diagnóstico del argentino y reconoció que el auto presentó un comportamiento diferente durante la segunda práctica. El británico, de todos modos, consideró que el equipo todavía tiene margen para encontrar velocidad y se mostró confiado de cara al resto del fin de semana.

"Creo que la FP1 se vio un poco mejor que la FP2. El auto de Franco adquirió un comportamiento un poco extraño en la FP2 que tenemos que solucionar. Pero está bueno ver el paquete aerodinámico en los dos autos", explicó Nielsen.

La escudería introdujo mejoras aerodinámicas para el Gran Premio de Italia y el hecho de haberlas probado en ambos monoplazas supone un dato positivo para Alpine . Sin embargo, el rendimiento de Colapinto en la segunda sesión dejó un interrogante que el equipo buscará despejar antes de la clasificación.

"Está bueno ver que funciona bien en los dos autos. Pierre (Gasly) obviamente se perdió la FP1 (lo reemplazó Paul Aron), así que estaba un poco tratando de recuperar terreno. Pero no, creo que hay motivos para ser optimistas", agregó el director deportivo.

Colapinto todavía tiene margen para mejorar

La diferencia entre los tiempos de la zona media fue mínima durante la jornada en Monza, por lo que pequeñas mejoras pueden modificar considerablemente la posición de cada piloto. En ese contexto, Alpine confía en poder recuperar parte del rendimiento perdido durante la segunda práctica.

"Unas pocas décimas marcan una diferencia enorme acá. Definitivamente todavía tenemos algo de ritmo para extraer del auto. Y si logramos sacarlo, creo que podemos hacerlo bien", sostuvo Nielsen.

Colapinto, que finalizó 11° en la FP2, quedó así cerca del grupo de los diez primeros, aunque todavía necesita recuperar las sensaciones que tuvo durante la primera sesión. El trabajo de Alpine durante la noche será clave para llegar a la clasificación con un auto más consistente.

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El duro golpe que recibió Alpine

Alpine fuera de la pista. La Corte Internacional de Apelación de la FIA El viernes también dejó una noticia negativa parafuera de la pista. La Corte Internacional de Apelación de la FIA confirmó la pérdida del podio que Pierre Gasly había conseguido en el Gran Premio de Mónaco , una decisión que modificó la situación del equipo en el campeonato de constructores.

Nielsen reconoció el impacto de la resolución, aunque remarcó que la prioridad del equipo está puesta en recuperar terreno frente a Racing Bulls. "Ahora estamos 16 puntos por detrás. Ese es nuestro foco. Quedan 10 carreras. Haremos todo lo posible para alcanzarlos y terminar quintos", afirmó.

Más allá de ese episodio, la atención de Alpine en Monza está centrada en la pista. El equipo buscará encontrar la causa del comportamiento que mostró el auto de Colapinto en la FP2 y aprovechar el ritmo que todavía cree tener disponible para afrontar la clasificación del sábado con mejores perspectivas.