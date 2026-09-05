¡Estos dos! La reacción de Colapinto a la sorpresiva pole de Gasly en Monza

La clasificación dejó una postal especial para la escudería francesa, con ambos pilotos protagonistas en una jornada que superó las expectativas.

La clasificación del Gran Premio de Italia dejó una imagen especial entre los dos pilotos de Alpine. Pierre Gasly sorprendió en Monza al quedarse con la pole position y, apenas terminó la sesión, recibió la felicitación de Franco Colapinto, que se acercó para darle un abrazo y compartir la alegría por el resultado.

El sentido abrazo entre Franco Colapinto y Pierre Gasly El abrazo entre Colapinto y Gasly tras la pole en Monza El francés consiguió así la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1 y le dio a Alpine un resultado inesperado en uno de los circuitos más emblemáticos de la categoría. Gasly marcó 1:21.786 en la Q3 y superó por 60 milésimas a George Russell y por 180 a Oscar Piastri.

Colapinto también tuvo una buena actuación durante la clasificación. El argentino terminó octavo en la Q3, a 434 milésimas de su compañero, pero finalmente avanzará una posición en la grilla debido a la sanción que recibió Kimi Antonelli. De esta manera, largará séptimo en la carrera de este domingo.