Alonso le arruinó la vuelta a Colapinto y el argentino explotó por radio: "¿Qué carajo está haciendo?"

Franco Colapinto protagonizó un momento de tensión con Fernando Alonso durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia . El argentino iniciaba su último intento de vuelta rápida cuando se encontró con el Aston Martin del español en la primera curva y perdió la posibilidad de completar el giro como esperaba. Su reacción no tardó en llegar por radio.

Colapinto venía preparando su vuelta cuando Alonso salió de boxes y llegó a la primera curva por delante del Alpine. El español tomó el vértice y quedó en la trayectoria del argentino, que debió modificar su recorrido y vio comprometido su intento desde los primeros metros.

La situación generó el inmediato enojo del piloto de Alpine, que se comunicó con su ingeniero Stuart Barlow para expresar su malestar por la maniobra del español. “Na, este tipo es una broma. ¿Qué carajo está haciendo?”, lanzó Colapinto apenas quedó claro que su vuelta había quedado arruinada.

Barlow coincidió con el argentino y buscó llevarlo nuevamente al foco de la sesión. “Lo sé amigo. Vamos a completar la vuelta acá”, le respondió el ingeniero, mientras Colapinto todavía mostraba su fastidio por lo ocurrido en la primera curva.

La bronca del argentino continuó unos segundos después, cuando calificó de manera contundente la acción de Alonso: “Qué completo idiota”. Nuevamente, su ingeniero intentó cerrar el episodio y concentrarlo en lo que quedaba de la práctica.

“Lo sé amigo, lo sé. No es el mejor lugar para poner el auto. De todos modos bien, concentrémonos en el inicio acá”, contestó Barlow para intentar que Colapinto dejara atrás el incidente y completara la vuelta.

La bronca de Franco Colapinto con Fernando Alonso en la FP3

Video: Instagram @carburandotv

Colapinto cerró décimo en la FP3 de Monza

Más allá del episodio con Alonso, Colapinto terminó la tercera y última práctica libre en el décimo lugar. El piloto argentino registró un tiempo de 1:23,101, a 882 milésimas del británico George Russell, quien marcó el mejor registro de la sesión con Mercedes.

El resultado le permitió a Colapinto cerrar la última práctica dentro del top 10 antes de la clasificación del Gran Premio de Italia. La sesión que definirá la grilla de partida se disputará este sábado desde las 11 de la mañana, hora argentina.

El argentino buscará ahora trasladar el buen rendimiento mostrado en la FP3 a la clasificación, donde tendrá la posibilidad de pelear por una posición de partida competitiva para la carrera del domingo en Monza.