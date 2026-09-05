El motivo por el que Colapinto avanzó un puesto y largará 7° en el GP de Italia

El argentino terminó octavo en la Q3, pero una penalización modificó el orden de partida para la carrera de este domingo.

Franco Colapinto terminó octavo en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Italia, pero no ocupará ese lugar en la grilla de partida. El piloto argentino de Alpine avanzará una posición y largará séptimo en Monza debido a la penalización que recibió Kimi Antonelli, quien partirá desde el fondo.

La sanción al piloto de Mercedes se produjo después de que la escudería decidiera reemplazar todos los componentes de su unidad de potencia. La penalización condicionará especialmente a Antonelli, que además llega a la carrera como líder del campeonato de Fórmula 1 y competirá ante el público italiano.

La sanción que benefició a Colapinto La Fórmula 1 confirmó oficialmente la penalización a Antonelli. “Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, informó la categoría.

De esta manera, Colapinto ganó una posición respecto del resultado que consiguió en pista durante la Q3. El argentino registró el octavo mejor tiempo de la sesión, a 434 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien sorprendió al conseguir la pole position con Alpine.

THE PROVISIONAL STARTING GRID FOR SUNDAY'S GRAND PRIX #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/lm3TwqDI3X — Formula 1 (@F1) September 5, 2026 Además de Antonelli, Liam Lawson y Alexander Albon también recibieron penalizaciones relacionadas con sus unidades de potencia y deberán largar desde el fondo de la parrilla. Sin embargo, estas sanciones no alteran las primeras posiciones de la grilla.