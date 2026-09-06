Colapinto, desconsolado: el mensaje con su ingeniero tras el dramático despiste en Monza

El argentino vivió una inesperada secuencia tras el relanzamiento y expresó toda su frustración por radio.

Franco Colapinto pasó de la ilusión de pelear por el podio a quedar relegado al fondo del clasificador en cuestión de segundos durante el relanzamiento del Gran Premio de Italia. Después de superar a Max Verstappen con una gran maniobra, el argentino perdió nuevamente la posición ante el neerlandés y Lewis Hamilton, antes de sufrir un despiste que lo dejó 16°.

Colapinto pasó a Verstappen y un despiste lo dejó 16° La secuencia fue especialmente dura porque Colapinto había logrado avanzar hasta la tercera posición después de la detención provocada por el fuerte accidente de Charles Leclerc. Sin embargo, Verstappen recuperó rápidamente el lugar y Hamilton también consiguió adelantar al piloto de Alpine. Poco después, Colapinto se fue de pista en una curva y perdió varias posiciones.

El mensaje de Colapinto con su ingeniero La frustración del argentino quedó reflejada inmediatamente en la comunicación por radio con Stuart Barlow. Tras el despiste, Colapinto soltó: “Puta madre”. Su ingeniero intentó levantarlo de inmediato y le respondió: “Ok amigo, vamos. Tenemos ritmo. Vamos a por todos”. Así, pese al golpe deportivo de la maniobra, desde el equipo buscaron que el argentino se concentrara en recuperar terreno en las vueltas restantes.