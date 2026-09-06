En vivo: Colapinto remontó hasta zona de puntos y se ubica 10° en el GP de Italia

Russell lidera en Monza y Alpine está en zona de puntos con sus dos pilotos

Russell lidera con Piastri y Hamilton como escoltas. Antonelli está cuarto, a más de dos del heptacampeón y a 12 de su compañero. Pero Verstappen acaba de superar a Norris y es el más veloz en pista por ahora. Los dos Alpine siguen en zona de puntos: Gasly 7° y Colapinto 10°.