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Colapinto se ubica 10° y quiere seguir recuperando posiciones.
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En vivo: Colapinto remontó hasta zona de puntos y se ubica 10° en el GP de Italia

Franco Colapinto quiere sumar puntos y con una sublime maniobra pasó a Bearman y Bortoleto en una misma recta para trepar al 10° lugar.

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Por detrás de él se encuentra George Russell, quien buscará arrebatarle el primer puesto y la victoria al piloto francés. Luego se ubican las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton mientras que en el 5° lugar se ubica Max Verstappen con su Red Bull.

El minuto a minuto de Colapinto en el Gran Premio de Italia

Russell lidera en Monza y Alpine está en zona de puntos con sus dos pilotos

Russell lidera con Piastri y Hamilton como escoltas. Antonelli está cuarto, a más de dos del heptacampeón y a 12 de su compañero. Pero Verstappen acaba de superar a Norris y es el más veloz en pista por ahora. Los dos Alpine siguen en zona de puntos: Gasly 7° y Colapinto 10°.

Sensacional maniobra de Colapinto para ponerse 10°

Franco Colapinto quiere sumar puntos y con una sublime maniobra pasó a Bearman y Bortoleto en una misma recta para trepar al 10° lugar.

Se quedó Stroll y hay Virtual Safety Car

El Aston Martin de Lance Stroll se quedó sin potencia y se desplegó el VSC.

Mercedes y una feroz batalla entre sus dos pilotos: Colapinto está 12°

Los Mercedes no se dan respiro y protagonizan una lucha interna por el primer lugar. Russell llegó a superar a su compañero en un momento, pero Antonelli no tardó en recuperar el liderazgo. Verstappen está cómo en el tercer puesto, con Piastri a casi cuatro segundos. Colapinto está doce, tras pasar a Ocon y Hülkenberg.

SENSACIONAL ANTONELLI: de 19° a 1° en 18 vueltas

El piloto italiano sigue demostrando que quiere ser el campeón del mundo más joven de la historia y con tan solo 18 vueltas remontó y se puso 1°.

Franco Colapinto ganó otra posición y se ubica 14°

Franco Colapinto sigue ganando posiciones y ahora superó a Carlos Sainz para escalar al 14° lugar. Por delante se encuentra Gabriel Bortoleto.

Verstappen es el nuevo líder en Monza

Verstappen es el nuevo líder en Monza. El neerlandés de Red Bull superó a Russell en la primera chicana y se posiciona P1 en la casa de Ferrari.

Gasly perdió tres posiciones y cae hasta el 6° lugar

El sorpresivo poleman no le pudo hacer frente a Hamilton, Piastri y Antonelli y cayó hasta el 6° lugar en Monza. Colapinto, por su parte, sigue 16°.

¡Insólito! Colapinto había pasado a Verstappen, pero se despistó y cayó hasta el puesto 16°

Franco Colapinto se había puesto en el 3° lugar, pero luego de que Verstappen lo volviera a pasar, el argentino perdió el control de su Alpine y cayó hasta el 16°.

Leclerc perdió el control del Ferrari y chocó brutalmente contra los muros

Fuertísimo golpe de Leclerc, que igual se baja bien del auto. Aparce la bandera amarilla, justo después de que Colapinto se trepara al cuarto puesto. Y enseguida aparece la bandera roja y se detiene la carrera.

Colapinto 4° y Gasly 2°, gran comienzo para Alpine en Monza

Tras el brutal choque de Leclerc, Colapinto aprovechó y superó a Piastri para escalar al 4° lugar mientras que Gasly está 2° detrás de Russell.

Russell le arrebató el primer lugar a Gasly y Colapinto ganó una posición

Pierre Gasly movió muy bien, pero el piloto de Mercedes le sacó el primer lugar en Monza. Por su parte, Colapinto ganó una posición y se ubica 6°.

Gasly largará desde la pole por primera vez en su carrera

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