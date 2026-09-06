En vivo: Colapinto remontó hasta zona de puntos y se ubica 10° en el GP de Italia
Franco Colapinto quiere sumar puntos y con una sublime maniobra pasó a Bearman y Bortoleto en una misma recta para trepar al 10° lugar.
Franco Colapinto quiere sumar puntos y con una sublime maniobra pasó a Bearman y Bortoleto en una misma recta para trepar al 10° lugar.
Luego de un sábado histórico para Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán materializar lo hecho este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina) en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino largará desde la 7° posición, su mejor lugar de partida desde su llegada a la F1, mientras que su compañero de equipo saldrá desde la pole position.
Por detrás de él se encuentra George Russell, quien buscará arrebatarle el primer puesto y la victoria al piloto francés. Luego se ubican las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton mientras que en el 5° lugar se ubica Max Verstappen con su Red Bull.