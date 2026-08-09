Godoy Cruz quiere seguir prendido y recibe a Chaco For Ever.

El Tomba viene de dar el golpe frente a Ferro y quiere seguir de racha frente al conjunto chaqueño. El partido comienza a las 16:30 y dirige Fabrizio Llobet.

Este domingo, Godoy Cruz enfrentará por la 24° fecha a Chaco For Ever en el Nuevo Feliciano Gambarte con la intención de mantenerse prendido en la lucha de la Zona A de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 16:30 y será dirigido por Fabrizio Llobet.

El equipo de De Muner viene de ganar en Caballito frente al líder Ferro, cortando una larga sequía de visitante, y buscará seguir con la racha para de esta manera consolidarse definitivamente en la zona de reducido: actualmente marcha 6° con 34 unidades.

Su rival intenta salir de la comprometida zona de descenso y si bien hoy estaría jugando un partido desempate, se encuentra muy comprometido en los últimos puestos de la zona: apenas acumula 22 puntos en igual cantidad de partidos.

Godoy Cruz recibirá a Chaco For Ever en el Nuevo Feliciano Gambarte. Alf Ponce Mercado / MDZ Probable formaciones de Godoy Cruz y Chaco For Ever Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine; Antonio Guerrero, Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Alan Luque, Lucas Mihovilcevich, Ricardo Garay Lima, Agustín Ojeda; Santiago Valenzuela; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas, Leandro Fernández; y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.