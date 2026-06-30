En vivo: Ecuador se mide contra México, pero el partido se encuentra demorado por tormentas
Por un lugar en octavos, la Ecuador de Beccacece se ve las caras con México en el Estadio Azteca. El inicio se posterga una hora por cuestiones climáticas.
Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Ecuador de Sebastián Beccacece juega un duelo picante contra la anfitriona México en el Estadio Azteca. Quien pase de fase enfrentará en octavos al vencedor del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán el miércoles.
El encuentro, que estaba programado para las 22.00 (hora de Argentina) debió demorarse por las fuertes tormentas que azotan la Ciudad de México y que impiden que pueda desarrollarse el evento en condiciones mínimamente óptimas. En un principio, se reprograma para las 23.00.