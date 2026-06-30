Beccacece puso el grito en el cielo a horas de que Ecuador enfrente a México: "No sabemos por qué pasó eso"

Sebastián Beccacece elevó una queja en la conferencia previa al cruce de 16avos de final por una inquietación situación que afectó a la delegación ecuatoriana.

Ecuador llega con el pecho inflado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cuando todos lo daban por muerto, el equipo de Sebastián Beccacece se repuso del mal arranque en la fase de grupos y dio el batacazo ganándole a Alemania (ya jugó y quedó eliminado por penales frente a Paraguay) para clasificarse como uno de los mejores terceros.

A raíz de eso, la Tri enfrentará a un líder de grupo en la primera ronda eliminatoria y su rival será nada menos que México, uno de los anfitriones del torneo. Sin embargo, a pocas horas del cruce que definirá el pase a octavos, el entrenador argentino aprovechó la conferencia previa para elevar una fuerte queja contra la organización.

Por qué Beccacece puso el grito en el cielo en la previa de Ecuador-México Beccacece se presentó una hora y media más tarde de lo previsto a la sala de prensa y decidió tomarse un momento para relatar el inquietante motivo. "Hemos demorado tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos por qué. Teníamos programado llegar al hotel a las seis de la tarde hora de México, todavía no han llegado los futbolistas. Un vuelo que era de tres horas y media, más la hora y 20 de traslado hacia el hotel, terminó siendo un vuelo de nueve horas", manifestó, molesto y resignado por el inconveniente que afectó a toda la delegación ecuatoriana.

Beccacece evitó convertir el episodio en una excusa de cara al mata-mata ante el conjunto azteca. "No estoy molesto, estoy muy agradecido y con alegría. Obviamente estamos un poco más cansados, pero no estoy molesto. Cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial, sería ingrato de mi parte. Se dio así (el viaje de nueve horas). Terminó siendo un viaje de 9 horas, así que disculpen si traemos cara de cansancio", afirmó.

La queja de Sebastián Beccacece antes del cruce de 16avos entre Ecuador y México. Video: @diegoahdzo Aun así, el extécnico de Independiente y Racing también comparó esta experiencia con los traslados anteriores durante la Copa del Mundo y marcó una diferencia: "En los partidos anteriores siempre fueron exactos, todo estuvo muy organizado en Filadelfia, Kansas y Nueva York, pero acá no ha sido igual".