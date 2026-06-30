Beccacece puso el grito en el cielo a horas de que Ecuador enfrente a México: "No sabemos por qué pasó eso"
Sebastián Beccacece elevó una queja en la conferencia previa al cruce de 16avos de final por una inquietación situación que afectó a la delegación ecuatoriana.
Ecuador llega con el pecho inflado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cuando todos lo daban por muerto, el equipo de Sebastián Beccacece se repuso del mal arranque en la fase de grupos y dio el batacazo ganándole a Alemania (ya jugó y quedó eliminado por penales frente a Paraguay) para clasificarse como uno de los mejores terceros.
A raíz de eso, la Tri enfrentará a un líder de grupo en la primera ronda eliminatoria y su rival será nada menos que México, uno de los anfitriones del torneo. Sin embargo, a pocas horas del cruce que definirá el pase a octavos, el entrenador argentino aprovechó la conferencia previa para elevar una fuerte queja contra la organización.
Por qué Beccacece puso el grito en el cielo en la previa de Ecuador-México
Beccacece se presentó una hora y media más tarde de lo previsto a la sala de prensa y decidió tomarse un momento para relatar el inquietante motivo. "Hemos demorado tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos por qué. Teníamos programado llegar al hotel a las seis de la tarde hora de México, todavía no han llegado los futbolistas. Un vuelo que era de tres horas y media, más la hora y 20 de traslado hacia el hotel, terminó siendo un vuelo de nueve horas", manifestó, molesto y resignado por el inconveniente que afectó a toda la delegación ecuatoriana.
Beccacece evitó convertir el episodio en una excusa de cara al mata-mata ante el conjunto azteca. "No estoy molesto, estoy muy agradecido y con alegría. Obviamente estamos un poco más cansados, pero no estoy molesto. Cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial, sería ingrato de mi parte. Se dio así (el viaje de nueve horas). Terminó siendo un viaje de 9 horas, así que disculpen si traemos cara de cansancio", afirmó.
Aun así, el extécnico de Independiente y Racing también comparó esta experiencia con los traslados anteriores durante la Copa del Mundo y marcó una diferencia: "En los partidos anteriores siempre fueron exactos, todo estuvo muy organizado en Filadelfia, Kansas y Nueva York, pero acá no ha sido igual".
Más allá del contratiempo, dejó en claro que Ecuador llega con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el Mundial. "Nuestro equipo está preparado para hacer historia. Confío en el trabajo que nos trajo hasta acá. Queremos demostrar nuestra rebeldía. Ojalá mañana no se hable del arbitraje, solo del juego que puedan mostrar las dos selecciones. Acá no ponemos quejas ni excusas, este equipo juega donde sea (altura), no nos hemos preparado de manera especial", subrayó.