Video: el alocado festejo de Beccacece tras la histórica clasificación de Ecuador en el Mundial

Sebastián Beccacece tuvo una emocionante reacción luego de la inolvidable remontada con la que Ecuador venció a Alemania y clasificó a 16avos de final.

El 25 de junio de 2025 quedará inmortalizado en la memoria del pueblo ecuatoriano. Cuando parecía que iba camino a ser una de las decepciones del Mundial 2026 y armaba las valijas en fase de grupos, el equipo de Sebastián Beccacece se reveló y le ganó a la mismísima Alemania para meterse por la ventana en dieciseisavos de final.

El triunfazo le permitió a Ecuador asegurarse un lugar entre los ocho mejores terceros finalizando el Grupo E del Mundial con 4 puntos Claro que no fue fácil, porque arrancó 0-1 desde el vestuario por el tempranero gol de Leroy Sané. Pero eso hizo que la hazaña sea todavía más grande: la Tri lo dio vuelta con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, este último en los momentos finales del partido.

Vite y Plata, figuras de Ecuador en la inolvidable victoria ante Alemania, festejan el triunfo y la clasificación. EFE Ese tanto agónico del delantero del Flamengo hizo explotar al MetLife de Nueva Jersey, que estaba teñido de amarrillo. Y el que no podía quedar exento de eso era el propio Beccacece, que vive cada encuentro de una manera muy particular.

Tras el pitazo final, el DT argentino reaccionó con la euforia que lo caracteriza, pero multiplicada por mil: se trepó a una platea para abrazarse con su mujer y sus hijas. También se sumaron algunos hinchas ecuatorianos y todo terminó en un festejo multitudinario que seguramente será muy recordado a lo largo del tiempo.

Video: Beccacece terminó en la tribuna tras la histórica clasificación de Ecuador Becaccece se trepó a la platea y festejó con su familia la clasificación de Ecuador. EFE Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.