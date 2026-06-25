Costa de Marfil superó 2-0 a Curazao y se clasificó a 16avos de final en el segundo lugar del Grupo E

Costa de Marfil intentará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a un Curazao que todavía tiene chances de clasificar.

Yan Diomande, la figura de Costa de Marfil, protege el balón ante la marca de un defensor de Curazao. El extremo marfileño asistió en el gol del 1-0.

Costa de Marfil se clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao el Estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento, la selección africana puede enfrentarse ante Noruega, quien hasta el momento es el escolte del Grupo I por detrás de Francia, aunque puede cambiar la definición.

Por otro lado, tras un sorprendente partido ante Ecuador, a Curazao le pesó la jerarquía de Alemania y Costa de Marfil y quedó eliminado del Mundial en lo que fue la primera presentación de su historia.

De esta manera, el elenco marfileño logró por primera vez en su historia superar la fase de grupos, ya que no había podido hacerlo durante sus tres participaciones anteriores (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Pepé abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo tras un error defensivo de Juriën Gaari. Yan Diomande desbordó por la izquierda, envió el centro al área y el futbolista del Villarreal solo tuvo que empujar la pelota al gol.