La polémica "autocrítica" del DT de Alemania que escondió un palazo para la Paraguay de Alfaro

Julián Nagelsmann hizo un análisis en crudo de la eliminación de Alemania y dejó una frase que generó repercusión por su tono despectivo. Qué dijo.

Nagelsmann y un descargo en caliente tras la eliminación de Alemania en manos de Paraguay.

En Alemania hay una mezcla de bronca y decepción por la inesperada eliminación en manos Paraguay, que dio un batacazo histórico y se metió en octavos de final del Mundial 2026. Una vez consumado un nuevo fracaso germano, Julián Nagelsmann fue el primer en dar la cara con una autocrítica filosa y al límite.

Nagelsmann, lapidario sobre la eliminación de Alemania en manos de Paraguay No solo por cómo el entrenador analizó el duro presente generacional que atraviesa la potencia europea, sino puntualmente por una despectiva frase que utilizó para referirse a la hazaña de la Albirroja. "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no", sentenció sin vueltas.

Más allá de esa declaración que dio que hablar y generó polémica, en paralelo admitió que su selección estuvo lejos del nivel esperado y que el partido se le escapó por errores propios. “Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”, subrayó el ex DT del Bayern Múnich.

Las declaraciones de Julian Nagelsmann tras la eliminación de Alemania en manos de Paraguay. Video: Telemundo En su descargo, Nagelsmann también señaló las falencias que terminaron condenando a la tetracampeona del mundo: "Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”.