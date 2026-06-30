La increíble coincidencia entre Patrick Kluivert y su hijo Justin tras la eliminación de Países Bajos

La eliminación de Países Bajos dejó una historia que sorprendió al mundo del fútbol. Padre e hijo compartieron un mismo destino en una definición por penales.

La eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las historias más curiosas del torneo. En la definición por penales, Justin Kluivert falló su remate y quedó marcado por una coincidencia que lo une de manera increíble con su padre, Patrick Kluivert.

El delantero del Bournemouth estrelló un disparo rasante contra el palo derecho del arquero Bono cuando la serie todavía estaba abierta. Ese error le devolvió la esperanza al conjunto africano, que finalmente se impuso por 3-2 y avanzó de ronda, mientras que la Naranja quedó eliminada.

Justin Kluivert repitió una historia de su padre 26 años después en Países Bajos 29/06/00 - Patrick Kluivert erró su penal en Semi de Euro.29/06/26 - Justin Kluivert erró su penal en 16vos de Mundial.Padre e hijo, MISMA ejecución, con Holanda siendo eliminada, el MISMO DÍA con 26 AÑOS DE DIFERENCIA. INCREÍBLE. pic.twitter.com/dKV1IhizY7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026 La escena recordó inmediatamente a lo ocurrido el 29 de junio de 2000, cuando Patrick Kluivert disputó la semifinal de la Eurocopa frente a Italia. A los 62 minutos tuvo un penal para poner en ventaja a Países Bajos, pero su remate también pegó en un palo y desperdició una oportunidad clave. Más tarde, convirtió en la tanda decisiva, aunque su selección terminó perdiendo 3-1 y quedó afuera del torneo.

La coincidencia resulta impactante: padre e hijo fallaron un penal muy similar en una instancia decisiva, la selección neerlandesa fue eliminada y ambos episodios ocurrieron un 29 de junio, con 26 años exactos de diferencia.