Otro vuelto para Chilavert: el arquero de Paraguay le respondió tras haberlo tratado de "mudo"

Luego de ser el héroe en los penales ante Alemania, Orlando Gill habló sobre las feroces críticas que recibió de José Luis Chilavert y fue tajante.

La histórica clasificación de Paraguay frente a Alemania le dio un giro inesperado a la fuerte polémica con José Luis Chilavert. El Bulldog venía cuestionando con dureza tanto a Gustavo Alfaro como a Orlando Gill, quienes casualmente fueron los principales protagonistas de la hazaña albirroja en el Mundial 2026.

El arquero de San Lorenzo fue héroe absoluto ante los germanos: sostuvo al equipo con varias atajadas decisivas durante los 120 minutos y luego se convirtió en el héroe de la tanda tapando dos penales que sellaron la clasificación a los octavos de final.

Una tanda de penales dio a Paraguay el pase a octavos de final. En la imagen el arquero paraguayo Orlando Gill ataja el tiro de Nick Woltemade de Alemania. Reuters Claro, luego de semejante actuación, los flashes apuntaron de nuevo a las duras declaraciones que había hecho previamente Chilavert. "No habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más para el arquero", afirmó, sembrando dudas sobre su voz y liderazgo dentro del plantel guaraní.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Melissa Ávalos, pareja del futbolista, quien en su momento salió a defenderlo en redes sociales. "¿Hoy él es todo eso porque no quiso firmar contigo? ¿Por qué no te eligió? Porque hasta hace unos meses atrás él era el mejor en tus conversaciones", escribió. Y agregó: "Gente de mierda que hace mal por no darles el gusto y sale a quemar a las personas psicológicamente".