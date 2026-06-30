Otro vuelto para Chilavert: el arquero de Paraguay le respondió tras haberlo tratado de "mudo"
Luego de ser el héroe en los penales ante Alemania, Orlando Gill habló sobre las feroces críticas que recibió de José Luis Chilavert y fue tajante.
La histórica clasificación de Paraguay frente a Alemania le dio un giro inesperado a la fuerte polémica con José Luis Chilavert. El Bulldog venía cuestionando con dureza tanto a Gustavo Alfaro como a Orlando Gill, quienes casualmente fueron los principales protagonistas de la hazaña albirroja en el Mundial 2026.
El arquero de San Lorenzo fue héroe absoluto ante los germanos: sostuvo al equipo con varias atajadas decisivas durante los 120 minutos y luego se convirtió en el héroe de la tanda tapando dos penales que sellaron la clasificación a los octavos de final.
Claro, luego de semejante actuación, los flashes apuntaron de nuevo a las duras declaraciones que había hecho previamente Chilavert. "No habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más para el arquero", afirmó, sembrando dudas sobre su voz y liderazgo dentro del plantel guaraní.
Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Melissa Ávalos, pareja del futbolista, quien en su momento salió a defenderlo en redes sociales. "¿Hoy él es todo eso porque no quiso firmar contigo? ¿Por qué no te eligió? Porque hasta hace unos meses atrás él era el mejor en tus conversaciones", escribió. Y agregó: "Gente de mierda que hace mal por no darles el gusto y sale a quemar a las personas psicológicamente".
Qué dijo Orlando Gill sobre las críticas de Chilavert tras ser el héroe ante Alemania
Tras su inolvidable actuación ante Alemania, la pregunta sobre las críticas de Chilavert no tardó en llegar a oídos de Gill. El arquero, que ya es palabra sagrada en suelo paraguayo, evitó entrar en polémicas y dejo un sutil mensaje. "Las críticas en lo personal no me hacen nada, no lo doy bola a eso. Sí, se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando, el arquero siempre va a ser así, va a tener los buenos y malos momentos", expresó en diálogo con TyC Sports. Sin responder de manera directa, el de los guantes dejó en claro que prefirió contestar donde más pesa para un jugador: adentro de la cancha.