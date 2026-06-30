Paulo Dybala tomó una decisión sobre su futuro tras quedar libre de la Roma y ante el interés de Boca

El contrato de Paulo Dybala con la Roma finalizó este martes y el cordobés le comunicó a la dirigencia de Boca dónde seguirá su carrera.

Mientras en suelo norteamericano se lleva a cabo el Mundial 2026, en Argentina Boca Juniors se encuentra plenamente enfocado en la pretemporada y el mercado de pases para el segundo semestre del año. Y una de las grandes ilusiones que tenía para este tramo del campeonato era poder concretar el fichaje de Paulo Dybala.

El cordobés, confeso hincha xeneize y amigo cercano de Leandro Paredes, expresó en más de una oportunidad sus deseos de vestir alguna vez la camiseta azul y oro. Y ante la inminente finalización de su contrato con la Roma en junio de este 2026, parecía que de daba el escenario ideal para que se produjera su llegada. Sin embargo, el sueño seguirá sin concretarse, al menos en el corto plazo.

Paulo Dybala le comunicó a Boca que renovará con la Roma Paulo Dybala seguirá siendo jugador de la Roma. @paulodybala Según lo adelantó el periodista Gonzalo Sulli en el Olé, este mismo martes 30, el día que concluía su vínculo con el cuadro de la capital italiana, la Joya tomó la decisión de renovar, quedarse en la Loba (aún no se sabe por cuántas temporadas) y, de este modo, seguir postergando su regreso al fútbol argentino.

El ex Instituto, que había mantenido charlas en estas semanas con el Vasco Arruabarrena y otros representantes del cuadro de la Ribera, se habría comunicado en las últimas horas con la dirigencia de Boca para comunicarles su decisión. De este modo, tras varios meses de especulaciones y distintas versiones, su "novela" queda temporalmente cerrada.