Atento, Boca: el gigante europeo que se metió en la renovación de Dybala y sueña con robárselo al Xeneize

Mientras en Boca sueñan con fichar a Dybala, un importante equipo europeo se metió en la renovación en Roma y podría soplárselo a ambos equipos.

Un gigante europeo se metió en la renovación de Dybala en Roma y sueña con robárselo a Boca.

Paulo Dybala atraviesa días decisivos para su futuro y Boca sigue de cerca cada movimiento. A exactamente una semana de quedar con el pase en su poder, la continuidad del cordobés en Roma todavía está lejos de resolverse y, mientras el Xeneize sueña con concretar uno de los grandes bombazos del mercado, apareció un nuevo competidor que amenaza con complicar la operación.

Según informó el medio italiano Calciomercato, Napoli decidió meterse de lleno en la pelea por el campeón del mundo y ya le acercó una propuesta para sumarlo como agente libre. El encargado de mover las fichas fue el presidente Aurelio De Laurentiis, quien le ofreció un contrato por una temporada, aunque con una condición muy particular: que ceda la totalidad de sus derechos de imagen a la institución del sur italiano.

Napoli se metió en la renovación de Dybala en Roma y sueña con robárselo a Boca Detrás de esta iniciativa aparece un viejo conocido de la Joya. Massimiliano Allegri, flamante entrenador del Napoli, dio el visto bueno para avanzar por el argentino, con quien compartió una extensa etapa en Juventus. El técnico italiano siempre tuvo una debilidad futbolística por Paulo Dybala y considera que puede convertirse en una pieza fundamental de su proyecto deportivo.

Paulo Dybala es seguido de cerca por el Napoli. Instagram @paulodybala Sin embargo, la propuesta todavía no terminó de convencer al futbolista ni a su entorno familiar. La prioridad del delantero sigue siendo Roma, aunque las diferencias económicas continúan trabando una renovación que parece estancada cuando faltan apenas siete días para que finalice su contrato. La incertidumbre crece y cada hora que pasa alimenta nuevas especulaciones.