Boca aceleró y abrochó a su segundo refuerzo, en un puesto clave: está jugando el Mundial

En plena Copa del Mundo, Boca aceleró en el mercado de pases y en las últimas horas cerró a su segundo refuerzo, en un puesto clave.

Mientras el Mundial disputa la última fecha de la fase de grupos en la que se definen los equipos que avanzarán a los 16vos de final, Boca se sigue moviendo en el mercado de pases y en las últimas horas aceleró a fondo para abrochar a su segundo refuerzo tras la llegada del Vasco Arruabarrena en un puesto clave.

Según informó César Luis Merlo, periodista especialista en el mercado de pases en Picado TV, el Xeneize alcanzó un acuerdo para incorporar al arquero colombiano Álvaro Montero, quien dejará Vélez una vez que finalice su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

Álvaro Montero es nuevo jugador de Boca La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme terminó de destrabar la negociación con el Fortín y el guardameta de 31 años firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas. Solo restan algunos pasos formales para oficializar una operación que Boca considera estratégica para fortalecer una de las posiciones que más preocupó durante el último semestre.

La búsqueda de un arquero se intensificó tras la lesión de Agustín Marchesín y las dificultades de Leandro Brey para afianzarse como titular. En ese contexto, Montero apareció como el principal apuntado por el cuerpo técnico debido a su experiencia internacional, su presente futbolístico y la rápida adaptación que mostró desde su llegada al fútbol argentino.

Álvaro Montero, el nuevo refuerzo del Boca de Arruabarrena. EFE El colombiano había desembarcado en Vélez a comienzos de 2026, cedido desde Millonarios, y rápidamente se ganó un lugar en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto gracias a sus buenas actuaciones. Su rendimiento convenció al Fortín de avanzar por la compra de su ficha, aunque la ofensiva de Boca terminó modificando el escenario y encaminó su salida hacia La Ribera.