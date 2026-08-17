Qué dijeron Vaccari y Guillermo Barros Schelotto después de terminar a los empujones en Vélez-Defensa

Julio Vaccari y Guillermo Barros Schelotto protagonizaron un bochornoso final durante el partido y terminaron envueltos en un tumulto camino a los vestuarios.

Vélez y Defensa y Justicia empataron 1-1 por la quinta fecha del Torneo Clausura, pero el resultado quedó en segundo plano por el escandaloso final que protagonizaron Julio Vaccari y Guillermo Barros Schelotto. Los entrenadores, que ya habían tenido varios cruces durante el segundo tiempo, terminaron envueltos en un fuerte encontronazo en el túnel que conduce a los vestuarios.

La particular respuesta de Julio Vaccari Vaccari evitó hablar sobre la pelea del final con Guillermo y Gustavo ESPN Después del partido, Vaccari fue el primero en ser consultado por el episodio y eligió responder con ironía. "No sé qué pasó, no me enteré nada", afirmó el entrenador de Defensa y Justicia. Ante la insistencia, el técnico agregó: "Absolutamente nada". Y volvió a minimizar el episodio: "Nada importante, nada que contar. No sé si me explico, es un partido más".

La respuesta de Vaccari contrastó con las imágenes que se habían visto apenas unos minutos antes, cuando el entrenador había quedado en el centro de una fuerte discusión con el banco de Vélez.

Guillermo Barros Schelotto: "Se equivocan con alguna palabra..." Guillermo Barros Schelotto le quitó importancia a la pelea con Vaccari ESPN Guillermo también fue consultado por el final caliente y optó por bajarle el tono a la situación. "No pasó mucho, discusión típica después de un partido caliente, nada más que eso", sostuvo. El entrenador de Vélez reconoció que fue una situación que no debería haber ocurrido, aunque descartó darle mayor importancia. "Cosas que no debieran ocurrir, pero nada. No son importantes ni tienen que ver con el juego mismo", expresó.

Más adelante, le volvieron a preguntar y agregó: "No, discusiones, empujones que la verdad uno ya está grande y no debiera prestarse a esa situación. Uno puede estar en el partido ansioso o atento y nervioso por el resultado, pero te equivocás, o se equivocan con alguna palabra... Intentar que eso queda ahí y se terminó. Pero la verdad es que no pasó nada más de lo que pasa cuando se da un partido luchado, disputado y que uno quiere ganar. Nada más".