Escandaloso final de Vélez-Defensa: Vaccari y los mellizos Barros Schelotto, a los empujones en el túnel

Tras el 1-1 entre Vélez y el Halcón, hubo una fuerte pelea entre los DTs camino a los vestuarios. Todo había comenzado con insultos durante el segundo tiempo.

mVélez y Defensa y Justicia empataron 1-1 por la quinta fecha del Torneo Clausura, pero el resultado quedó rápidamente en segundo plano por el escándalo que se desató después del pitazo final. Julio Vaccari y Guillermo Barros Schelotto protagonizaron un fuerte cruce en la zona de vestuarios que terminó con empujones y forcejeos.

La tensión entre ambos bancos había comenzado durante el segundo tiempo. Vaccari reclamó por los constantes cruces que mantenía con integrantes del cuerpo técnico de Vélez y, en medio de la discusión, reaccionó contra un insulto que habría recibido desde el banco local. "Yo no te hablé a vos. Es un maleducado, me dijo que cierre el orto. Conmigo no te hagás el vivo, a mí no me faltés el respeto", expresó el entrenador de Defensa durante el encuentro.

El tenso cruce entre Vaccari y el banco de Vélez EL TENSO CRUCE ENTRE VACCARI Y GUILLERMOLos entrenadores de Defensa y Justicia y Vélez protagonizaron una acalorada discusión en el Amalfitani.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eSvEb2nFeY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2026 El clima no se calmó con el final del partido. Una vez que el árbitro marcó el cierre, Guillermo Barros Schelotto fue en busca de Vaccari y ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento en el túnel que conduce a los vestuarios. Según contaron durante la transmisión de TV, hubo empujones y forcejeos entre los entrenadores y debieron intervenir otras personas para separarlos y evitar que la situación pasara a mayores.

Vaccari y Guillermo protagonizaron un fuerte cruce en el túnel camino a los vestuarios. TNT Sports El partido había terminado 1-1, con Manuel Lanzini como autor del 1-0 del Fortín y Leandro Fernández empató para el conjunto de Florencio Varela. Sin embargo, la fuerte discusión entre los entrenadores terminó siendo la imagen de una noche caliente en Liniers.

Otro antecedente caliente entre Vaccari y Guillermo No es la primera vez que ambos entrenadores protagonizan un episodio de tensión en el Amalfitani. En agosto de 2025, cuando Vaccari dirigía a Independiente, ya había tenido un fuerte cruce con Guillermo Barros Schelotto durante un partido disputado en la cancha de Vélez.