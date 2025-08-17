La tajante respuesta de Gustavo Barros Schelotto a Vaccari, que dijo que el árbitro influyó en el resultado y fue injusto: "Debo decir que Vélez..."

Gustavo Barros Schelotto explicó la polémica con Guillermo y respondió con contundencia a las declaraciones del entrenador de Independiente.

Vélez derrotó 2-1 a Independiente en Liniers y alcanzó momentáneamente la cima de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo cargado de polémicas. Tras el partido, Julio Vaccari apuntó con dureza contra el arbitraje, mientras que Gustavo Barros Schelotto salió a responder con firmeza.

Qué dijo Gustavo Barros Schelotto Gustavo explicó primero lo ocurrido con la expulsión de su hermano Guillermo, protagonista de un cruce con el cuarto árbitro. “Lo que pasó fue una confusión del cuarto árbitro, una confusión en los papeles que no estaba bien marcado el número y por eso se estaba retirando Aliendro, que no queríamos que salga. A partir de ahí se generó una discusión… lo más interesante es hablar del juego”, señaló.

Luego, respondió a Vaccari, que había afirmado: “El partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”. Frente a esas acusaciones, Gustavo fue categórico: “No abro opinión acerca de lo que dicen los demás. Cada uno tiene su forma de ver los partidos. Sí voy a decir que Vélez mereció ganar: once contra once íbamos siendo muy superiores”.

Sobre el resultado, fue tajante: “La percepción que teníamos en el banco de suplentes es que el equipo estaba muy bien y que íbamos a encontrar los caminos para llegar al gol. Después hubo otros momentos en los que no pudimos imponer el juego, por los motivos que fuera, pero creo que es un resultado merecido”.

Mirá el video La tajante respuesta de Gustavo Barros Schelotto a Vaccari La tajante respuesta de Gustavo Barros Schelotto a Vaccari Un partido caliente El partido entre Vélez e Independiente se definió por goles que llegaron desde los doce pasos. Dilan Godoy adelantó al local a los 35 minutos de la primera parte, mientras que Felipe Loyola marcó el empate parcial de Independiente, sobre los 30 del complemento. Finalmente, Brian Romero le dio el triunfo a Vélez al marcar sobre los 38’.