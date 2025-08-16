Con tres goles de penal, Independiente perdió 2-1 con Vélez y profundizó su mal momento

El árbitro Rey Hilfer cobró falta de De Irastorza sobre Brian Romero y el delantero de Vélez facturó para el 2-1 ante Independiente.

El pibe Godoy puso en ventaja a Vélez Sarsfield ante el Rojo en Liniers.

Vélez Sarsfield le gana 2-1 a Independiente en el marco de la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto local se puso en ventaja con gol de Dilan Godoy de penal a los 35 minutos. Además, fue expulsado el defensor Kevin Lomónaco.

Lomónaco se equivocó en salida y cometió penal tras trastabillarse y tomarla con la mano dentro del área. El jugador fue sancionado con tarjeta roja e Independiente se quedó con 10 jugadores.

Dilan Godoy ejecutó el penal con maestría para el 1-0 de Vélez Con gol del pibe Godoy, Vélez se puso 1-0 ante Independiente Con gol del pibe Godoy, Vélez se puso 1-0 ante Independiente. ESPN Luego de la expulsión de Lomónaco, el técnico Julio Vaccari decidió sacar del campo de juego a Diego Tarzia, para que entre en su lugar y reacondicionar la defensa, Franco Paredes.

Independiente llegó al empate a través de Loyola Felipe Loyola desde el punto de penal, empata el partido y pone el 1-1 de Independiente ante Vélez a los 30 minutos del segundo tiempo.

Felipe Loyola desde el punto de penal, empata el partido y pone el 1-1 de Independiente ante Vélez a los 30 minutos del segundo tiempo.



Brian Romero cambió penal por gol Vélez supera 2-1 a Independiente a los 38 minutos del segundo tiempo, luego del gol de Braian Romero desde el punto penal.