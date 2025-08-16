Con un ojo en la Copa, Independiente visitará a Vélez buscando su primer triunfo en el Clausura: hora, TV y formaciones
El Independiente de Vaccari no gana hace seis partidos y necesita repuntar para llegar en alza a la vuelta ante U. de Chile. Enfrente estará el Fortín, que también pone un ojo en la serie con Fortaleza de Brasil por la Libertadores.
Independiente visitará este sábado a Vélez, por la fecha cuatro del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar la preocupante seguidilla de partidos sin ganar.
El encuentro está programado para las 20:30, se disputará en el estadio José Amalfitani con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Diego Ceballos en el VAR, mientras que se podrá ver a través de ESPN Premium.
Te Podría Interesar
El mal momento que atraviesa Independiente
Independiente quiere revertir el flojo comienzo de semestre que tuvo, ya que todavía no pudo conseguir ningún triunfo en el torneo Clausura, además de que fue eliminado por Belgrano de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina.
Como si esto fuera poco, en el plano internacional también se le complicó el panorama, ya que, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque tendrá la oportunidad de definir la serie como local.
Vélez quiere salir escapar de la parte baja
Vélez, por su parte, tuvo un arranque irregular en el que solo sumó cinco puntos en el torneo Clausura y empieza a mirar con miedo la tabla anual, ya que le saca solo seis puntos a San Martín de San Juan, que ocupa el último lugar y estaría descendiendo.
Pese a este delicado momento en el plano nacional, en la Copa Libertadores es otro el andar, ya que en los octavos de final de la Copa Libertadores empató 0-0 ante Fortaleza de Brasil y definirá la serie ante su gente.
Las probables formaciones y otros detalles del encuentro:
- Torneo Clausura
- Fecha 5
- Vélez – Independiente
- Estadio: José Amalfitani
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Diego Ceballos
- Hora: 20:30. TV: ESPN Premium
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.