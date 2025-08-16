Con un ojo en la Copa, Independiente visitará a Vélez buscando su primer triunfo en el Clausura: hora, TV y formaciones

El Independiente de Vaccari no gana hace seis partidos y necesita repuntar para llegar en alza a la vuelta ante U. de Chile. Enfrente estará el Fortín, que también pone un ojo en la serie con Fortaleza de Brasil por la Libertadores.

Independiente visitará este sábado a Vélez, por la fecha cuatro del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar la preocupante seguidilla de partidos sin ganar.

El encuentro está programado para las 20:30, se disputará en el estadio José Amalfitani con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Diego Ceballos en el VAR, mientras que se podrá ver a través de ESPN Premium.

El mal momento que atraviesa Independiente Independiente quiere revertir el flojo comienzo de semestre que tuvo, ya que todavía no pudo conseguir ningún triunfo en el torneo Clausura, además de que fue eliminado por Belgrano de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina.

Como si esto fuera poco, en el plano internacional también se le complicó el panorama, ya que, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque tendrá la oportunidad de definir la serie como local.

Independiente Universidad de Chile El Rojo viene de perder en Chile y pone un ojo en la Sudamericana. Fotobaires Vélez quiere salir escapar de la parte baja Vélez, por su parte, tuvo un arranque irregular en el que solo sumó cinco puntos en el torneo Clausura y empieza a mirar con miedo la tabla anual, ya que le saca solo seis puntos a San Martín de San Juan, que ocupa el último lugar y estaría descendiendo.