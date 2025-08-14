El DT de Universidad de Chile sacó chapa tras el 1-0 a Independiente: "Estamos preparados para..."
El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se mostró conforme con la victoria por la mínima ante Independiente y destacó la intensidad del juego.
Universidad de Chile dio un paso importante en la Copa Sudamericana al vencer 1-0 a Independiente en la ida de los octavos de final, disputada en el Estadio Nacional. Gustavo Álvarez, su entrenador, destacó que el partido se jugó tal como lo habían planeado y que la intensidad fue clave para quedarse con la ventaja.
“El partido se juega como lo previmos, a una intensidad y a una dinámica mayor, que es lo habitual de la liga chilena. Cuando solucionamos algunos errores en la salida, empezamos a ganar el mediocampo y generamos tres o cuatro situaciones de gol que terminan con el 1 a 0 en el primer tiempo”, analizó el DT argentino.
Te Podría Interesar
La frase del DT de la U tras el triunfo ante Independiente
Álvarez subrayó que el equipo está listo para competir al máximo nivel: “Me parece que nosotros estamos preparados para jugar, lo hemos demostrado en todos los partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana”. Además, comparó la exigencia del certamen internacional con la liga local y aseguró que estas experiencias ayudan a elevar el nivel general.
Pensando en lo que viene, el técnico ya tiene la cabeza puesta en el duelo del domingo ante Audax Italiano por el torneo chileno, un compromiso que considera vital. “Cuando empezó el mes sabíamos que íbamos a tener cuatro partidos en 12 días. Ahora estamos enfocados en la recuperación y en prepararnos para el partido con Audax, que sabemos la relevancia que tiene”, explicó.
Y fue claro sobre el objetivo inmediato: “El domingo estamos obligados a ganar y para eso nos vamos a preparar. Lo de hoy ya pasó, lo retomaremos después, pero nosotros el domingo tenemos que ganar”.