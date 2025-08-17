El picante cruce de Julio Vaccari con un periodista tras Vélez-Independiente: "De nuevo me querés echar..."

La crisis futbolística de Independiente se trasladó a la sala de prensa. Tras una nueva derrota en el Torneo Clausura, el entrenador Julio Vaccari se mostró caliente, discutió con un periodista y defendió a capa y espada su continuidad en el cargo.

Una de las primeras consultas de uno de los colegas que cubre la vida diaria del Rojo apuntó a que explicara las razones por las que el equipo está pasando su peor momento en el último año y cuánto se juega él y la institución en el duelo del próximo miércoles frente a Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que tienen al equipo chileno en ventaja por 1-0.

La respuesta picante del DT de Independiente sobre su continuidad "Y vos asentís, de nuevo me querés echar, eh", disparó Vaccari señalando a otro periodista que estaba sentado al lado del que formuló la pregunta. Y el DT redobló la apuesta: "¿Vos considerás que me tengo que ir?", le preguntó el DT, a lo que el periodista respondió: "los resultados mandan en el fútbol". "Entonces considerás que me tengo que ir, vos no evaluás nada, un proceso, cómo se puede dar. Perfecto. Son opiniones", lanzó el entrenador en medio de la rueda de prensa, visiblemente molesto con los cuestionamientos.

Lejos de esquivar la pregunta, Vaccari fue contundente: “Yo tengo contrato hasta el 15 de diciembre y hasta esa fecha voy a ser el técnico de Independiente. Tengo la fe y las ganas de seguir. Estuvimos en situaciones peores. Entiendo que lo único que manda es el resultado y sé que es parte del juego. Confío a muerte en estos futbolistas”.

La ironía de Julio Vaccari sobre el partido de vuelta ante la U. de Chile Más adelante, Vaccari, visiblemente molesto, recurrió a la ironía para graficar lo que espera en el corto plazo: “El miércoles hay que ganar, porque en el fútbol lo único que manda son los resultados. No importa mejorar lo futbolístico, hay que ganar. Hacer trampa si es necesario, buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival. Porque hay que ganar, nada de lo otro sirve”.