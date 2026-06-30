Qué dijo Lamine Yamal sobre Julián Álvarez y su posible llegada a Barcelona

En pleno mercado de pases europeo, Lamine Yamal fue protagonista de una declaración que rápidamente llamó la atención de los hinchas de Barcelona . Consultado sobre qué delantero le gustaría tener como compañero en el conjunto catalán, el joven español no dudó en mencionar a Julián Álvarez , uno de los nombres que desde hace un tiempo aparece vinculado al club azulgrana.

El elogio llega en un contexto en el que el futuro del delantero argentino continúa siendo motivo de especulación . Aunque el Atlético de Madrid sostiene públicamente que no pretende desprenderse del campeón del mundo, las versiones sobre un posible interés de Barcelona siguen instaladas en el mercado.

Sin referirse a negociaciones ni a la situación contractual del atacante, Yamal dejó en claro que valora las condiciones futbolísticas de La Araña y que vería con buenos ojos su incorporación.

Durante una entrevista con COPE, al extremo de 18 años le preguntaron qué delantero le gustaría sumar al plantel de Barcelona . Su primera reacción fue restarle importancia al nombre propio y priorizar el rendimiento del equipo. "Mientras meta goles…", respondió entre sonrisas.

Instantes después fue mucho más directo: "Me gusta mucho Julián Álvarez ", afirmó, en una frase que rápidamente tuvo repercusión por el contexto del mercado.

Yamal también mencionó a otro atacante que considera de gran nivel. "También me gusta Mikel, obviamente", dijo sobre Mikel Oyarzabal, con quien comparte plantel en la selección española.

Lamine Yamal elogió a Julián Álvarez

Antes de cerrar el tema, dejó en manos de la dirigencia cualquier decisión sobre el mercado. "Eso es trabajo de Deco, que lo está haciendo muy bien. Mientras meta goles, arroparemos al que venga y seremos muy felices con él", completó.

El mercado de Julián Álvarez sigue abierto

Las palabras del juvenil llegan mientras el nombre de Julián Álvarez continúa siendo uno de los más fuertes del mercado europeo. El delantero ha sido relacionado en distintas oportunidades con Barcelona, aunque hasta el momento el Atlético de Madrid mantiene su posición de no negociar a uno de sus futbolistas más importantes con un rival directo del campeonato español.

En ese escenario, las declaraciones de Yamal no modifican la situación de la operación, pero sí reflejan que una de las principales figuras del plantel azulgrana vería con buenos ojos compartir equipo con el atacante argentino.

Lamine Yamal vería con buenos ojos la llegada de Julián Álvarez al Barcelona. Instagram @juliaanalvarez

Por ahora, el futuro de Álvarez permanece abierto y sigue siendo uno de los temas que mayor atención genera de cara al inicio de la nueva temporada.