Godoy Cruz pierde a Pino y ya no hay excusas: ¿promesa o un 9 de jerarquía para ascender?

Godoy Cruz recibió una noticia que complica sus planes: Martín Pino sufrió una rotura fibrilar en el cuádriceps y estará fuera de las canchas, como mínimo, durante cuatro partidos .

La lesión llega además en un contexto particular. El delantero ya había llegado exigido físicamente al encuentro frente a Deportivo Maipú , pero decidió jugar y terminó pagando caro ese esfuerzo. Ahora deberá afrontar una recuperación que lo tendrá varias semanas al margen.

La situación vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que Pablo De Muner había manifestado en reiteradas oportunidades, tanto en sus charlas con los medios como puertas adentro del club : la exigencia física de una categoría como la Primera Nacional y el riesgo de acumular lesiones.

El entrenador incluso utilizó ese argumento para intentar sostener parte del plantel. Algunos futbolistas que la dirigencia había evaluado dar de baja finalmente continuaron, entre ellos William Riquelme , justamente ante la necesidad de contar con un plantel amplio para afrontar un campeonato extenso y físicamente exigente.

La baja de Pino y la anterior lesión de Ulariaga obliga ahora a la dirigencia a volver al mercado. Godoy Cruz buscará incorporar un delantero centro para cubrir la ausencia y, al mismo tiempo, aprovechar el cupo adicional que quedó disponible tras la salida de Toto Pozo al fútbol uruguayo .

Y aquí aparece una oportunidad que puede ser mucho más importante que una simple solución de emergencia.

El Expreso tiene la posibilidad de utilizar ese lugar para dar un golpe sobre la mesa y sumar un 9 de jerarquía, un delantero que esté a la altura de un equipo que tiene como principal objetivo conseguir el ascenso.

La lesión de Pino puede convertirse, entonces, en una oportunidad para elevar el nivel del plantel.

En algún momento se habló de Nicolás Orsini, pero Godoy Cruz no lo trajo.

¿Jerarquía o una nueva apuesta?

El interrogante pasa ahora por conocer qué decisión tomará la dirigencia.

La necesidad es concreta: Godoy Cruz necesita un delantero, tiene un cupo disponible y cuenta con una justificación deportiva más que evidente para utilizarlo.

Pero también existe una realidad que forma parte de la política que el club viene mostrando en los últimos mercados: apostar por futbolistas jóvenes, proyectos o jugadores con potencial de reventa.

Por eso, la gran pregunta será si esta vez el Tomba se animará a cambiar el libreto.

Porque traer un delantero de jerarquía no solamente significaría reemplazar a Pino. Sería una señal concreta de que Godoy Cruz quiere ascender y está dispuesto a reforzarse en consecuencia.

La otra posibilidad es conocida: que llegue nuevamente una promesa, una apuesta que puede salir muy bien... o no.

El mercado le abre a Godoy Cruz una oportunidad. Ahora dependerá de la dirigencia decidir si quiere aprovecharla para ir por un 9 que marque diferencias.