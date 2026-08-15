Silbidos, insultos y un reclamo repetido: así recibió el hincha de Godoy Cruz a Enzo Pérez

El regreso de Enzo Pérez al Feliciano Gambarte después de más de 20 años estuvo lejos de ser una fiesta para el mediocampista. El hincha de Godoy Cruz dejó clara su postura desde antes del comienzo del partido y el recibimiento fue acompañado por silbidos e insultos durante toda la previa.

Cuando el colectivo de Deportivo Maipú llegó al estadio, algunos hinchas ubicados en la Platea Sur comenzaron a manifestarse contra el futbolista. Hubo silbidos y una palabra que se repitió una y otra vez: “desagradecido” .

El reclamo apuntó directamente a la relación de Pérez con Godoy Cruz. Si bien el mediocampista se formó en las inferiores de Deportivo Maipú, fue con la camiseta del Tomba donde tuvo su aparición en el fútbol profesional y comenzó a proyectarse hacia el fútbol grande.

A medida que se acercaba la hora del partido, el estadio fue recibiendo a más hinchas y la reacción se hizo cada vez más contundente.

Cuando los jugadores de Maipú salieron al campo de juego para realizar el reconocimiento precompetitivo, la silbatina contra Pérez fue generalizada . El momento de mayor intensidad llegó cuando la voz del estadio anunció su nombre junto con la camiseta del Cruzado.

Más silbidos, algunos insultos y nuevamente el mismo reclamo: “desagradecido”.

Gustavo Salinas / MDZ

La situación volvió a repetirse cuando Deportivo Maipú ingresó oficialmente al campo de juego. Pérez fue nuevamente el destinatario de la reacción de los hinchas de Godoy Cruz.

Y la historia no terminó con el inicio del partido.

Durante los primeros minutos y prácticamente cada vez que el mediocampista tomó contacto con la pelota, desde las tribunas apareció la misma respuesta: silbidos y reproches.

Un regreso marcado por el desencuentro

El paso del tiempo no alcanzó para que el reencuentro entre Enzo Pérez y Godoy Cruz fuera un momento de reconocimiento. Al menos en esta primera visita al Gambarte como rival, el sentimiento predominante entre los hinchas del Tomba estuvo relacionado con una sensación de falta de gratitud hacia el club que le abrió las puertas del fútbol profesional.

Pérez volvió a la cancha donde comenzó una parte importante de su historia futbolística, pero esta vez lo hizo defendiendo los colores de Maipú.

Y el Gambarte le hizo saber desde el primer momento cuál era la mirada de buena parte de la hinchada: el recuerdo del jugador que pasó por Godoy Cruz quedó, por esta vez, tapado por el enojo que generó su regreso como rival.