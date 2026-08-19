Maipú tendrá un regreso clave en su vuelta a calle Vergara tras dar el golpe ante Godoy Cruz

El triunfo 2-1 ante Godoy Cruz en la Bodega fue un envión importante para el Cruzado, que ahora vuelve a su cancha en busca de darle continuidad a ese resultado.

Deportivo Maipú vuelve a su casa después de una victoria que todavía se disfruta. El triunfo ante Godoy Cruz significó un envión importante para el equipo de Mariano Echeverría, que ahora buscará ratificar ese buen momento ante su gente. El Cruzado se presentará el domingo a las 18.30 en calle Vergara, donde el entrenador podría recuperar a dos jugadores importantes para la estructura del equipo.

Maipú tendrá un regreso clave en su vuelta a calle Vergara Uno de los regresos será el de Arón Agüero, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y está nuevamente a disposición del cuerpo técnico. El marcador central es una pieza importante para Echeverría y su vuelta le permitirá al entrenador recuperar una alternativa de peso en la última línea.

El otro que podría volver es Matías Viguet, aunque su situación tiene una historia particular. El mediocampista había recibido tres fechas de suspensión luego de lo ocurrido en Salta, pero finalmente cumplió parte de la sanción y podría estar disponible para el próximo compromiso del Cruzado.

Bonfigli, una carta importante para el Botellero. Prensa Deportivo Maipú La situación de Viguet contrasta con la de Enzo Pérez. El ex River también había recibido una sanción, pero logró una reducción de la pena que le permitió estar presente en el partido ante Godoy Cruz. Viguet, en cambio, no tuvo el mismo beneficio y debió cumplir la sanción correspondiente.

Ahora, con la posibilidad de recuperar a ambos futbolistas, Maipú prepara su regreso a Vergara con el envión de haber conseguido uno de los triunfos más importantes de las últimas fechas. El desafío será confirmar ante su gente que la victoria en la Bodega no fue solamente un golpe aislado, sino el comienzo de una recuperación en el campeonato.