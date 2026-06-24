Ronaldinho se metió a la cancha a saludar a los jugadores de Brasil y tuvo un gesto distintivo con Neymar

En la previa al 3-0 contra Escocia, Ronaldinho les deseó el mayor de los éxitos al plantel de Brasil saludándolos uno por uno. Su emotivo encuentro con Neymar.

La previa del duelo entre Brasil y Escocia por el Grupo C del Mundial 2026 tuvo un invitado de lujo. Antes de que la pelota empezara a rodar, una de las máximas leyendas del fútbol apareció en pleno campo de juego y, por un momento, se robó todas las miradas en el Hard Rock Stadium de Miami: Ronaldinho Gaúcho.

El ex número 10, campeón del mundo con la Verdeamarela en 2002, sorprendió a todos al ubicarse en la salida del túnel justo cuando los jugadores de ambas selecciones se preparaban para ingresar al estadio y entonar los himnos. Con un look muy particular y que ya lo caracteriza, (gorra, gafas de sol y una musculosa de Brasil) fue saludando uno por uno a los integrantes del plantel dirigido por Carlo Ancelotti y desearle el mayor de los éxitos para el partido.

Claro, el momento más emotivo se dio cuando apareció en escena Neymar Jr. A diferencia de los otros 26 jugadores, a los que había saludado con un apretón de manos, el trato fue distinto: enseguida se fundieron en un afectuoso abrazo que reflejó la gran relación que mantienen desde hace años. Minutos más tarde, el crack del Santos por fin tuvo su estreno mundialista ingresando en el complemento de la goleada a Escocia con el que el Scratch.

Video: Ronaldinho estrechó manos con todo el plantel de Brasil y se abrazó con Neymar Ronaldinho saludó a los jugadores de Brasil y se hundió en un abrazo con Neymar. Video: ESPN La escena no pasó desapercibida para las cámaras ni para los hinchas. El gesto entre dos de los jugadores más talentosos que dio Brasil en las últimas décadas se volvió viral en cuestión de minutos y generó una enorme repercusión en las redes sociales.