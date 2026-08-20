Juana Torres cambió de categoría y ya se mide con las mejores del país

Juana Torres atraviesa un momento de crecimiento dentro del tenis juvenil y comenzó a dar sus primeros pasos en una categoría superior. Durante agosto de este año, la mendocina compitió en Sub-16, sumó un título en dobles y luego enfrentó a la número 1 del ranking nacional en el cuarto Nacional de Menores disputado en Córdoba.

El cambio no es casual. Con un buen posicionamiento en el ranking Sub-14, su equipo decidió que los torneos Abiertos sean una oportunidad para empezar a adaptarse al nivel de las jugadoras con las que competirá el próximo año.

La estrategia tiene un objetivo de mediano plazo: que Juana llegue a su primer año de Sub-16 con experiencia frente a rivales que ya tienen uno o incluso dos años dentro de la categoría. En los Regionales y Nacionales, en cambio, continuará compitiendo en Sub-14, donde puede sumar una mayor cantidad de puntos para el ranking.

El siguiente desafío fue mucho más grande. Juana viajó a Córdoba para disputar el 4° Nacional de Menores, competencia que se desarrolló entre el 16 y el 20 de agosto y reunió a las principales jugadoras de su categoría.

La tenista mendocina compitió en Sub-16, ganó el título de dobles y luego llegó hasta octavos en el Nacional de Córdoba.

El cuadro le presentó un primer partido ante la cordobesa Alejandra Jaime Señor. Juana se impuso por 7-5 y 6-2 y consiguió avanzar a la segunda ronda, donde tuvo que enfrentar a la primera preclasificada del torneo, María Núñez.

La mendocina no pudo avanzar y perdió por 1-6 y 2-6. De todos modos, el cruce representó una experiencia importante para Juana, que volvió a enfrentarse con una de las jugadoras más fuertes del país y continúa sumando rodaje en este tipo de competencias.

En dobles también logró avanzar en Córdoba. Junto a su compañera consiguió superar la primera instancia, pero luego quedó eliminada en cuartos de final, nuevamente ante una dupla vinculada a las principales posiciones del cuadro.

Una noticia que ilusiona a Mendoza

Mientras disputaba el Nacional, Juana recibió otra noticia importante para su carrera deportiva. La mendocina fue preseleccionada para integrar el equipo de tenis de Mendoza que participará en los Juegos Binacionales 2026.

La competencia se realizará del 1 al 7 de noviembre en Mendoza y reunirá a representantes de distintas disciplinas de la provincia y deportistas de Chile. Por su edad, Juana quedó dentro de las jugadoras consideradas para integrar el equipo de tenis mendocino.

De todos modos, se trata de una preselección y todavía deberá esperar para conocer si finalmente integra la delegación. La posibilidad de representar a Mendoza ya constituye una nueva motivación para la joven tenista, que continúa avanzando en distintos frentes competitivos.

El deporte como herramienta de crecimiento

Este tipo de competencias se enmarcan en el crecimiento sostenido del deporte juvenil a nivel nacional, donde cada vez más jóvenes encuentran en la práctica deportiva un espacio de formación integral. Más allá de los resultados, el deporte construye valores como la disciplina, el compromiso y la constancia, fundamentales en cada etapa del desarrollo de un atleta.

Los torneos Abiertos, Regionales y Nacionales también permiten que los jóvenes deportistas puedan medir su evolución, enfrentarse a rivales de distintas provincias y acostumbrarse progresivamente a escenarios cada vez más exigentes. Para Juana, competir en Sub-16 representa justamente una forma de prepararse para el desafío que tendrá por delante.

En ese contexto, MDZ es sponsor oficial de Juana Torres y, a través de su programa de sponsoreo deportivo, acompaña su desarrollo dentro del alto rendimiento. La iniciativa busca dar visibilidad a su recorrido y respaldar un proceso que requiere continuidad, esfuerzo y proyección.

El acompañamiento apunta a jóvenes talentos que representan valores como el trabajo, la perseverancia y la superación constante. En el caso de Juana, el objetivo es estar presente mientras atraviesa distintas etapas de formación y empieza a medirse con rivales cada vez más experimentadas.

Con el Nacional de Córdoba ya terminado, la mendocina continúa entrenando y sumando competencias en una temporada que le está permitiendo mirar hacia adelante. El salto a Sub-16, la experiencia ante la número 1 y la preselección para los Binacionales aparecen como nuevos capítulos de un camino que recién comienza a tomar otra dimensión.