Boca va por un defensor del fútbol argentino que es del gusto del Vasco Arruabarrena

Pese a los rumores sobre Kevin Lomónaco, Boca hará un ofrecimiento por otro central de la Liga Profesional que le pidió Arruabarrena a la dirigencia.

Boca Juniors ya encontró su rumbo y una idea de juego, y si bien aún le falta asentarse en el Torneo Clausura, todo lo demás parece marchar sobre ruedas. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena aún busca reforzar algunas posiciones como la defensa, sobre todo ante algunos rumores respecto de una posible venta de Lautaro Di Lollo al exterior.

En las últimas horas, tomó fuerza el nombre de Kevin Lomónaco, que es del gusto de Juan Román Riquelme. Sin embargo, la posibilidad de ficharlo resulta bastante remota, sobre todo considerando que Independiente no lo transferiría a un rival como es el cuadro de la Ribera por menos de la cláusula, fijada en 15 millones de dólares. Pero el Vasco tiene a otro futbolista en mente.

Boca va por Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors Francisco Álvarez es el defensor que pidió Arruabarrena. @AAAJOficial Según informó Julio Pavoni este jueves por la noche en TyC Sports, el DT del Xeneize le pidió expresamente a la dirigencia que vayan por Francisco Álvarez. El zaguero oriundo de Rawson, San Juan, juega en Argentinos Juniors desde 2024 y es una de las principales piezas del equipo dirigido por Nicolás Diez.

Boca ya lo había sondeado semanas atrás, pero la cosa no avanzó. Sin embrago, el mencionado periodista señaló que ahora desde Brandesn 805 van a hacer un ofrecimiento antes de que cierre la ventana especial del mercado de pases para que en La Paternal consideren dejarlo ir por menos de los 7 millones de dólares que habían pedido en primer término.