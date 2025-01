La picante sentencia del jugador de Argentinos que recibió la plancha de Ander Herrera: “Genera impotencia porque…”

Boca no tuvo el debut esperado en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Fernando Gago no mostró su mejor versión y empató 0-0 ante Argentinos Juniors en La Bombonera. El equipo visitante fue quien generó las ocasiones más claras, pero no logró quedarse con los tres puntos debido al travesaño y a la intervención de Brey. Por su parte, el Xeneize bajó considerablemente su rendimiento en comparación con la goleada ante Argentino de Monte Maíz, y, a pesar de tener la posesión del balón, no creó situaciones de peligro.

En un partido aburrido y poco atractivo, lo más destacado ocurrió cerca del final del primer tiempo. A los 45 minutos, Ander Herrera fue a buscar una pelota en el medio campo y, con mucha intensidad, se lanzó al piso. Del otro lado estaba Alan Lescano, quien anticipó el balón y recibió una durísima patada del volante español. En ese momento, los jugadores del Bicho salieron corriendo a reclamarle al árbitro Hernán Mastrángelo que expulsara al exjugador del Athletic Bilbao.

La durísima patada de Ander Herrera a Alan Lescano

Sin embargo, el árbitro decidió no sancionar la jugada con tarjeta amarilla ni roja, y tampoco recibió la indicación del VAR para revisar la acción. Por su parte, el español pidió disculpas de inmediato y le explicó a Alan Rodríguez, capitán de Argentinos, que no merecía la tarjeta roja, ya que, según su versión, tocó primero la pelota y dejó el pie en esa posición de manera involuntaria, como parte de una acción común.

La decisión no fue bien recibida por Francisco Álvarez, mediocampista del equipo comandado por Nicolás Diez, quien expresó su descontento con el arbitraje: "La verdad, en el momento me pareció roja. El árbitro decía que no era plancha, que le pegó con el empeine, pero se veían claramente los tapones marcados en la rodilla. Son cosas que pasan", comentó en diálogo con ESPN.

La picante declaración de Francisco Álvarez sobre la patada de Ander Herrera

Cuando le preguntaron si este tipo de jugadas le generaban impotencia, Álvarez no dudó en responder: "Sí, la verdad que sí, porque si es del otro lado, claramente es roja. Pero bueno, ya está", dejando en claro que el árbitro benefició a Boca, y subrayó que no era la primera vez que ocurría una situación similar.