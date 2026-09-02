"Fue como pelear contra un dinosaurio": la historia de la mujer que sobrevivió al ataque de un tiburón blanco dándole golpes

No encontró otra forma de escapar del feroz ataque: golpearlo y golpearlo hasta que el tirburón blanco de 4 metros la dejara escapar con vida.

Leah Stewart, de 34 años, se encontró cara a cara con el depredador mientras nadaba en la playa de Coogee, en Sídney, una mañana de junio.

Durante la acometida fue arrastrada bajo el agua mientras el animal la mordía en el muslo y los brazos, provocándole una hemorragia grave y lesiones tan severas que los médicos tuvieron que amputarle el brazo izquierdo.

En una entrevista emitida en el programa 60 minutos Australia, Stewart dijo que su lucha contra el tiburón le dejó heridas graves y secuelas permanentes, pero tenía una razón muy poderosa para vivir.

"En mi cabeza pensaba: 'No me vas a alejar de mi hija', y me retorcí y empecé a golpearlo una y otra vez. Fue como luchar contra un dinosaurio".

Getty Images El gran tiburón blanco es el pez depredador más grande conocido del mundo.

Momentos antes, Stewart acababa de terminar su habitual baño matutino de los sábados. Era un día soleado y el agua estaba cristalina.

Se dirigía de vuelta a la orilla cuando fue alertada del peligro. Estaba a tan solo unos metros de llegar a la playa.

"Escuché a una chica detrás de mí... un grito agudo. Me giré y vi una aleta enorme detrás de ella. Era gigantesca", declaró en la entrevista.

"Lo miré y por su tamaño me di cuenta de que no era un delfín". Entonces empezó a a gritar a pleno pulmón: "¡Tiburón, tiburón, tiburón!".

"Nunca en mi vida había gritado tan fuerte y con tanta desesperación".

Stewart se dio la vuelta y se dio cuenta de que el tiburón estaba "justo ahí... y se acercaba cada vez más y más".

"Yo pensaba: 'Seguro que los socorristas nos oirán gritar. Una moto acuática vendrá en cualquier momento y lo ahuyentará'". Pero pasó un minuto y el tiburón seguía avanzando.

60 Minutes Leah Stewart dijo que golpeó al tiburón con la mano izquierda porque era diestra.

"Di unas cuatro brazadas hacia la orilla y algo en mi interior me dijo que parara. Me detuve, sentí movimiento en el agua, me di la vuelta y estaba justo ahí. Estaba ahí mismo. Lo vi a dos metros de distancia y se acercaba cada vez más", relató en el programa.

El rostro del tiburón era "horrible", con "ojos pequeños y negros" y "sus dientes y su boca eran enormes. Su boca era tan grande como mi muslo".

"Estábamos cara a cara", dijo Stewart, y en un momento dado, el tiburón estaba a tan solo 30 centímetros de ella y abría la boca.

¿Qué extremidad estoy dispuesta a perder?

Incluso en ese momento, los pensamientos de Stewart permanecieron serenos.

"En ese momento pensé: 'Bueno, ¿qué extremidad estoy dispuesto a perder?'. Soy diestra, así que decidí lanzar un gancho de izquierda", dijo.

"Simplemente lanzo mi brazo izquierdo y se agarra a mi antebrazo y me arranca, me arranca la piel, el músculo, todo... queda un gran hueco entre mi antebrazo y mi mano".

El tiburón comenzó a arrastrar a Stewart bajo el agua, agarrándola de la pierna.

"Pensé: 'Esto es todo, así es como voy a morir', y entonces pensé en [mi hija] August y pensé que no iba a tener madre, que iba a crecer sin madre", dijo, conteniendo las lágrimas.

Fue entonces cuando buscó su hocico y empezo a golpearlo una y otra vez.

Getty Images El día del ataque la playa quedó clausurada.

"Sabía que no podía dejarla... Sé que suena extraño, pero de alguna manera me obligué a mí misma a seguir luchando".

Luchar contra el tiburón era como golpear una pared de ladrillos, pero ella siguió adelante.

"Debí haberle dado un golpe muy bueno y por eso me dejó ir. Fue lo más difícil del mundo, pero logré salir de allí. Así que me soltó y salí a la superficie".

Uno de los aspectos más extraordinarios de aquel día es lo cerca que ella estaba de la orilla, en una zona donde la mayoría de la gente se sentiría segura.

Un médico paseando por la playa

Por una casualidad del destino, aquella mañana también se encontraba en la playa alguien capaz de salvar vidas. Ian Ferguson es un médico especialista en traumatología de alto nivel.

Es un médico de primera línea, experto en brindar atención prehospitalaria a los heridos más graves. Que estuviera allí, en la playa, justo en ese preciso momento, es algo casi milagroso.

"Había tanta sangre que resultaba bastante obvio que sería algo serio. Cuando llegué a la orilla, tenía ciertas dudas de si alguien lograría salir con vida", le contó al programa de la cadena Nine Network.

Getty Images Coogee es una popular playa de Sídney.

Otros nadadores la sacaron a la orilla y de ahí la trasladaron a la arena donde recibió cuidados de emergencia.

"Sentía que la vida se me escapaba, que me alejaba cada vez más, y sentía como si todo estuviera abandonando mi cuerpo y me dirigiera a otro lugar. Y justo cuando estaba a punto de llegar al final del túnel, tuve una visión de August. Y supe que no podía dejarla", contó al programa que presenta la periodista Tara Brown.

Mientras Leah se aferraba a la vida sobre la arena, el gran tiburón blanco que la había atacado rondaba por la bahía.

El puñetazo en la cara

Fue trasladada de urgencia al hospital, donde la indujeron a un coma y se sometió a casi una docena de cirugías.

"Cuando desperté en cuidados intensivos no sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si podría caminar. No sabía si podría mover alguna extremidad. Realmente no debería estar aquí. Y he mejorado mucho en este camino. Así que me siento bien, dadas las circunstancias", dijo.

La mordedura del enorme tiburón le arrancó el músculo externo del muslo izquierdo, lo que significa que tuvo que aprender a caminar de nuevo.

A pesar de su terrible experiencia, Stewart dijo que no quiere ser recordada como "una chica que fue atacada en la playa".

"Soy la mujer que le dio un puñetazo al tiburón en la cara", dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC