Violento ataque a una mujer trans: detuvieron a un hombre acusado de agredirla por su identidad de género

El episodio ocurrió en la sala de espera de un centro médico. El detenido fue imputado por lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

Un violento episodio ocurrido en Río Tercero derivó en la detención de un hombre de 65 años, imputado como presunto autor del delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2, encabezada por el fiscal Nicolás Torres.

Según la imputación, el hecho se produjo el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 15:30, dentro de un centro asistencial de la ciudad. La mujer se encontraba en la sala de espera cuando el acusado se acerca y le arroja un objeto contundente.

El video del repudiable ataque El elemento impactó en el abdomen de la víctima y le provocó lesiones. De acuerdo con el certificado médico homologado por la médica policial e incorporado al expediente, donde a la víctima se le dieron tres días de descanso.

Luego del ataque dentro del establecimiento, el imputado habría continuado con la agresión una vez en la vía pública. Allí, según sostiene la Fiscalía, habría pronunciado de manera reiterada expresiones discriminatorias contra la mujer en razón de su identidad de género.

Cámaras de seguridad, testimonios y otras pruebas La investigación realizada con intervención de la Unidad Judicial de Río Tercero reunió distintos elementos de prueba. Entre ellos se encuentran la declaración de la damnificada, el testimonio de una persona que habría presenciado el episodio, la constatación efectuada por personal de la Patrulla Preventiva y el certificado médico.