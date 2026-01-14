Tiene 15 años, manejó borracha, atropelló a un hombre, chocó varios autos y terminó en la vereda

La menor habría tomado el auto de su pareja sin su consentimiento. Quedó bajo la custodia de su madre.

Un nuevo episodio de imprudencia al volante tuvo lugar en la ciudad santafesina de Rosario, donde una menor de 15 años manejó borracha, atropelló a un hombre, chocó contenedores de basura, autos y con el frente de una casa, ; luego, terminó subida a la vereda.

Mirá el momento en el que la menor chocó contra una casa Una menor de 15 años manejó borracha, chocó varios autos y se subió a la vereda El hecho ocurrió el martes, cerca de las 8.30 de la mañana, en el barrio Cinco Esquinas. Una de las cámaras de seguridad de la zona registró la secuencia. En las imágenes se observa a la joven manejando un Volkswagen gris.

En el video se puede ver cuando la menor perdió el control del auto, chocó contra un contenedor de residuos y luego contra el frente de una casa. Tras el siniestro, terminó subido a la vereda y la parte delantera del auto quedó destruida.

Un patrullero que circulaba por la zona le hizo un control de alcoholemia a la joven. Según trascendió, la adolescente no logró completarlo correctamente al interrumpir la exhalación en reiteradas ocasiones, lo que, según el protocolo, se considera resultado positivo.

Un hombre se presentó ante los efectivos policiales como el dueño del auto. Según indicó, la menor había tomado el vehículo sin su consentimiento, mientras él estaba durmiendo. Aparentemente, el hombre mantendría una relación con la adolescente.