La novia de Iñaki Gutiérrez manejó borracha y chocó contra un poste en la Costa

Este jueves por la mañana, Eugenia Rolón protagonizó un choque en la localidad de Mar de Ajo. Le incautaron el auto.

La novia de Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, protagonizó un choque en la costa Argentina. Según trascendió, la influencer cercana al presidente Javier Milei manejó borracha e impactó contra un poste. Tras el siniestro, la Policía de la provincia de Buenos Aires incautó su auto.

El hecho ocurrió este jueves, minutos antes de las 10 de la mañana, en la localidad de Mar de Ajo, sobre la calle Rivadavia al 400, a cuatro cuadras de la costa, entre las calles Bartolomé Mitre y Catamarca.

Allí, la joven de 23 años fue vista realizando maniobras imprudentes con el auto y en un momento, chocó contra un poste. En el marco del Operativo Sol que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia.

¿Cuánto alcohol tenía en sangre la novia de Iñaki Gutiérrez? Según trascendió, la joven tenía 1,89 litros de alcohol en sangre. Cabe destacar que, en la provincia bonaerense el límite de tolerancia para alcohol en sangre es cero.