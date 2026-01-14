Rescate en la alta montaña: un turista polaco fue asistido en el parque Aconcagua

El turista, de nacionalidad polaca, debió ser asistido por la Patrulla de Rescate al extraviarse en el Parque Provincial Aconcagua.

El turista polaco siendo acompañado por la Patrulla de Rescate al campamento para ser asistido.

Dentro del Parque Provincial Aconcagua, un turista polaco necesitó ser asistido por la Patrulla de Rescate tras perderse durante la noche del martes. Los rescatistas fueron alertados por los guardaparques al denunciarse que el hombre no estaba en campamento de Plaza de Mulas.

El operativo de búsqueda y rescate se inició cuando notaron que el hombre, de 35 años, no había regresado del Cerro Bonete al campamento base, de donde habían salido en grupo a las 11 del mismo día.

Cómo fue el rescate Tras casi 12 horas de su salida del campamento, los rescatistas dieron con el turista sobre las 20.45, luego de una intensa búsqueda de aproximadamente una hora dentro de la zona de dicho cerro.