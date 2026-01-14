Rescate en la alta montaña: un turista polaco fue asistido en el parque Aconcagua
El turista, de nacionalidad polaca, debió ser asistido por la Patrulla de Rescate al extraviarse en el Parque Provincial Aconcagua.
Dentro del Parque Provincial Aconcagua, un turista polaco necesitó ser asistido por la Patrulla de Rescate tras perderse durante la noche del martes. Los rescatistas fueron alertados por los guardaparques al denunciarse que el hombre no estaba en campamento de Plaza de Mulas.
El operativo de búsqueda y rescate se inició cuando notaron que el hombre, de 35 años, no había regresado del Cerro Bonete al campamento base, de donde habían salido en grupo a las 11 del mismo día.
Cómo fue el rescate
Tras casi 12 horas de su salida del campamento, los rescatistas dieron con el turista sobre las 20.45, luego de una intensa búsqueda de aproximadamente una hora dentro de la zona de dicho cerro.
Al encontrarlo, se constató que el mismo se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones. De igual manera, tras asistirlo en su descenso devuelta al campamento, donde fue acompañado e hidratado, un médico lo trató y le diagnosticó con mal agudo de montaña, una reacción leve del cuerpo a la falta de oxígeno. Además, el profesional de la salud dictó su evacuación del parque provincial este miércoles.