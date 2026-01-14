El crimen de Joaquín Rodrigo Ibarra fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. Los sospechosos fueron detenidos.

El hecho ocurrió en el barrio Julio Abraham, en la ciudad de Alderetes.

Un nuevo crimen tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde un joven de 21 años fue abordado por dos jóvenes de 16 y 17 años. Tras el robo, uno de los delincuentes le apuntó en la cabeza y le efectuó un disparo en la cabeza. Los dos atacantes fueron detenidos.

Video: el momento en el que asesinaron a quemarropa al joven Asesinaron a sangre fría a un joven le robaron, no se resistió, pero igual le pegaron un tiro El hecho ocurrió en el barrio Julio Abraham, en la ciudad de Alderetes. Allí, el joven, identificado como Joaquín Rodrigo Ibarra, se encontraba en la puerta de su casa cuando fue abordado por ladrones que iban a bordo de una moto de color negro.

En el video se observa cuando uno de los delincuentes bajó de la moto y le exigió sus pertenencias. Luego, tras concretar el robo, el agresor volvió a acercarse al joven y le disparó en la cabeza.

Los vecinos y familiares de la víctima lo trasladaron al Hospital Padilla. Sin embargo, horas más tarde, confirmaron su fallecimiento. Efectivos de la comisaría de Alderetes, junto a la División de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, iniciaron un operativo para identificar a los sospechosos.