Crimen y misterio en Tucumán: hallaron el cuerpo de una joven de 25 años en un basural

El cuerpo de Erika Antonella Álvarez, de 25 años, fue encontrado dentro de una bolsa de residuos en un basural de Manantial Sur, en Tucumán.

El crimen de Erika Antonella Álvarez, una joven de 25 años, genera profunda conmoción en la provincia de Tucumán. Su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de residuos en un basural ubicado en la zona de Manantial Sur, a pocos metros de su domicilio. El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima murió como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones que evidencian un ataque de extrema violencia.

Cómo se alertó del hecho El macabro hallazgo se produjo cuando dos mujeres que caminaban por el lugar advirtieron la presencia sospechosa de una bolsa con un cuerpo en su interior. Tras alertar a otras personas, dieron aviso al sistema de emergencias, lo que motivó la llegada inmediata de efectivos policiales de la comisaría con jurisdicción en la zona.

crimen en tucumán MPF de Tucumán Durante los primeros relevamientos, los investigadores confirmaron que el basural donde fue encontrado el cuerpo se encuentra muy cerca de la vivienda de la joven, un dato clave para reconstruir las últimas horas de Erika. En el lugar se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos sogas y cintas, que quedaron bajo resguardo judicial y serán sometidos a peritajes de laboratorio para determinar si están vinculados directamente con el crimen.

La autopsia, un dato clave en la investigación El avance más significativo de la causa llegó con el resultado preliminar de la autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense. El informe confirmó que la joven sufrió golpes severos en el rostro y el cráneo, además de una lesión fatal en el cuello, compatible con una luxación cervical.

Con estos elementos, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, que ahora concentra sus esfuerzos en establecer cómo y dónde fue atacada Erika, así como identificar al autor o a los autores del femicidio.