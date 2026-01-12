Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del argentino asesinado a tiros en Tulum

Se trata de Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, quienes serían parte de una banda narcocriminal.

El viernes pasado por la tarde, Jonatan Emanuel Minucci, un ciudadano argentino de 37 años, fue asesinado a tiros durante un ataque armado en el cenote Vesica de Tulum, en el estado de Quintana Roo. En las últimas horas, dos sospechosos fueron detenidos por el crimen de Minucci.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la captura de los sospechosos a través de su cuenta de X. "Capturan #FGEQuintanaRoo y Policía Municipal a dos sujetos por narcomenudeo; están relacionados con delitos de lesiones y homicidio calificado en Tulum", confirmaron.

Cómo fue el brutal ataque El homicidio se produjo durante la tarde del viernes 9 de enero y fue confirmado oficialmente por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10. De acuerdo con información difundida por medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax, heridas de extrema gravedad que impidieron a los médicos salvarle la vida.

Testigos presenciales relataron haber escuchado al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros. Según esas versiones, los agresores llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas que se encontraba en el cenote, un espacio natural frecuentado por turistas.