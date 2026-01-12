Se conoció la principal hipótesis del crimen del argentino que fue asesinado a tiros en Tulum

Jonatan Emanuel Minucci fue asesinado el viernes pasado por la tarde durante un ataque armado en el cenote Vesica de Tulum.

El viernes pasado por la tarde, Jonatan Emanuel Minucci, un ciudadano argentino de 37 años, fue asesinado a tiros durante un ataque armado en el cenote Vesica de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Producto del tiroteo, otros dos hombres resultaron heridos. Por el momento, no hay detenidos.

Cuál es la principal hipótesis que investigan Los investigadores relacionan el crimen de Minucci con actividades de narcomenudeo, por lo que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades aclararon que no descartan otras líneas investigativas para dar con los responsables.

Cómo fue el brutal ataque El homicidio se produjo durante la tarde del viernes 9 de enero y fue confirmado oficialmente por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10. De acuerdo con información difundida por medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax, heridas de extrema gravedad que impidieron a los médicos salvarle la vida.

El hecho está siendo investigado por la Policía de México. Foto: Efe. EFE Testigos presenciales relataron haber escuchado al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros. Según esas versiones, los agresores llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas que se encontraba en el cenote, un espacio natural frecuentado por turistas.