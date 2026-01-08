"Nos hablan de listas de extranjeros", la desesperación de la familia del segundo argentino detenido por el chavismo ante su posible liberación

Al igual que el caso del gendarme Nahuel Gallo , crece la expectativa por la posible liberación del segundo argentino detenido por el régimen en Venezuela . Se trata de Germán Giuliani , quien fue capturado por el chavismo en mayo del 2025.

A partir del anuncio del titular de la Asamblea Nacional Venezolana afirmando la excarcelación de cientos de presos políticos , la familia del abogado muestra expectativa por la noticia.

Virginia, pareja del argentino, recordó que “Germán viajó a Venezuela el 5 de abril y el 21 de mayo, cuando estaba por volver, lo detuvieron”. “Estaba en un velero y los paró la guardia costera. Cuando Germán le contestó su nombre, por su acento argentino, fue detenido”, comentó.

Según ella, “no tuvo proceso judicial” y “fue todo una farsa”. “Hubo una audiencia que fue una mentira. Fue la única vez que salió de donde estaba detenido. Estuvo seis meses en una celda y ahora en una cárcel grande”, señaló, en diálogo con A24.

“Lo acusaron de terrorista y narcotraficante. Y sin presentar pruebas”, denunció, acompañada de las hermanas de Germán.

Consultada sobre las versiones de salidas masivas de presos políticos, respondió: “Hay muchas versiones de listas, que van a liberar a una gran cantidad de presos políticos, pero solo eso”.

German Giuliani preso político Venezuela

Acerca del motivo por el cual prefirieron no hacer tan pública la situación de Germán, respondieron: "Tuvimos miedo de hablar estos meses para cuidarlo. Lo queremos de vuelta”.

“Tuvimos comunicación de familiares de presos políticos y nos dijeron que estaba bien. Somos una familia creyente y eso es un dato, eso lo sostuvo”, ponderó Virginia, quien agregó: “Agradecemos a Patricia Bullrich. Al segundo día que fue detenido ella me llamó y estuvo presente en todo momento”.

La palabra del Gobierno tras el anuncio de Venezuela

Justamente, la exministra de Seguridad se pronunció en redes sobre esta noticia en Venezuela: "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias".

"Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", expresó en X.