"Golpeó en la cabeza a mi mamá", el fuerte descargo de la hija del vendedor brasileño que atacó a un argentino por un choclo

La hija del vendedor brasileño involucrado en el violento altercado con un turista argentino que se viralizó en redes sociales brindó su versión de los hechos, señalando que hubo episodios previos no registrados en el video y cuestionando el monto de la compra que desencadenó la pelea.

Según el testimonio de la joven, el conflicto no se originó por un pago de 150 reales por un choclo , como indicó la información inicial, sino por 30 reales (aproximadamente $8.000 argentinos) , una cifra considerablemente menor que los $40.000 argentinos mencionados en las primeras versiones.

La hija de los vendedores relató que el turista argentino llegó al local alterado y con acusaciones: " El hombre argentino me atacó acusándome de robo en una compra que hizo por 150 reales . Me sobresalté cuando vino a pagar porque entró en el local y me acusó de ladrona. Así que le dije que hablara con mi madre".

La joven explicó que intentó derivar la situación a su madre, quien maneja la aplicación de pagos en su teléfono, pero la discusión escaló rápidamente.

De acuerdo con el testimonio, el punto de quiebre fue una agresión física del turista hacia la mamá . "Él la estaba maldiciendo y le pegó una cachetada a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así la golpeó en la cabeza ", detalló.

Según su relato, fue eso la que provocó la reacción violenta de los vendedores: "Mi padrastro, el empleado y su sobrino lo persiguieron, y mi madre también. Eso fue lo que pasó. No lo defiendan si no conocen la otra versión de los hechos".

El video de la golpiza al turista argentino

Paliza en Camboriú

¿Hay denuncia policial?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de una denuncia policial por el incidente. Tampoco se ha revelado públicamente la identidad del turista argentino involucrado en el altercado.

La joven concluyó su relato indicando que el hombre "intentó hablar" con los vendedores posteriormente, pero sin éxito, manteniendo su postura de que la familia actuó en defensa propia ante una agresión previa.