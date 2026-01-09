Conmoción: encontraron el cuerpo de una joven en una bolsa de residuos en Tucumán y los detalles son estremecedores

El jueves, dos mujeres que realizaban tareas de limpieza encontraron el cuerpo de Erika Antonella Álvarez dentro de una bolsa de residuos.

Un aberrante hallazgo tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde el cuerpo de una joven fue hallado dentro de una bolsa de residuos. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, la joven fue asesinada. Por el momento, no hay sospechosos ni detenidos por el crimen.

La víctima fue identificada como Erika Antonella Álvarez (25). El jueves, en un basural de la zona de Manantial Sur, dos mujeres que realizaban tareas de limpieza encontraron un cuerpo dentro de una bolsa de residuos. Inmediatamente, dieron aviso a la Policía. Los familiares de Erika la identificaron gracias a los tatuajes.

La desaparición de la joven en Tucumán El subjefe de la Policía, Roque Íñigo, indicó que buscan reconstruir las últimas horas con vida de la joven. Según detallaron sus familiares, no tenían noticias de la joven desde el martes pasado.

“Están previstas inspecciones en la vivienda que habitaba la víctima y un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad del área, con el objetivo de determinar con mayor exactitud cuándo y en qué circunstancias abandonó su domicilio”, adelantó Íñigo.