La familia de "El Mencho" reclamó su cuerpo a la Fiscalía tras su muerte en Jalisco

Tras la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera en medio de un operativo en Jalisco, su familia reclamó a la Fiscalía General de México su cuerpo.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", fue el líder narco del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Los familiares de Nemesio “El Mencho” Oseguera, quien fue el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), solicitó la entrega de su cuerpo a la Fiscalía General de la República, tras su fallecimiento en un operativo militar realizado el pasado domingo en el estado de Jalisco.

Así lo establece el escrito presentado por el representante legal de los familiares ante la Fiscalía en Ciudad de México.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el cuerpo de "El Mencho" fue trasladado, el domingo, a sus instalaciones en Ciudad de México después de que se verificara su fallecimiento.

La fiscalía también detalló que durante el operativo que resultó en su muerte, al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos miembros del CJNG y una civil perdieron la vida. Además, dos presuntos escoltas de Oseguera fueron arrestados y trasladados a una prisión de alta seguridad en el Estado de México.

Quién era “El Mencho” Oseguera, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.