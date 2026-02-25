Las imágenes que muestran cómo era la lujosa guarida de "El Mencho" en la que el capo pasó sus últimas horas antes de ser abatido por el Ejército mexicano
La prensa tuvo acceso al lujoso alojamiento donde pernoctaba Nemesio Oseguera antes de ser abatido por el Ejército en una zona boscosa del estado de Jalisco.
En sus últimas horas con vida, Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como "El Mencho", estuvo en una lujosa cabaña de una popular zona turística en el estado de Jalisco.
De acuerdo con los informes de las autoridades, "El Mencho" pasó la noche del viernes con una pareja sentimental en un country club de Tapalpa, una población en medio de una zona boscosa con estancias de lujo y actividades de ecoturismo populares entre los habitantes de la ciudad de Guadalajara.
Una unidad de inteligencia del Ejército siguió al líder del CJNG y su pareja hasta la cabaña en la que pasaron la noche el 20 de febrero. Y detectaron que "El Mencho" se quedó el día siguiente ahí, solo con su círculo de seguridad.
Al amanecer del domingo, los militares lanzaron un operativo para capturarlo. Y luego de un intercambio de fuego en el lugar y en una zona boscosa a la que huyó el capo, este resultó herido de muerte, según el jefe del Ejército mexicano, el general Ricardo Trevilla Trejo.
La cabaña fue registrada por las autoridades, que levantaron su precinto unas horas después.
Espacios amplios y mucho desorden
Los periodistas y fotógrafos lograron ingresar al lugar y se encontraron con una lujosa cabaña, con cocina, zonas de recreación y habitaciones.
En las áreas comunes había desorden, principalmente en la cocina, que estaba llena de alimentos y bebidas, empaques abiertos, bolsas, utensilios y electrodomésticos.
Cabañas de este tipo suelen estar acondicionadas para recibir a familias y grupos grandes, pero no se sabe si "El Mencho" estaba acompañado en esta por más personas de su confianza o de su grupo de seguridad.
Los reportes de la prensa en México señalan que había suficiente comida para pasar varios días en el lugar.
Las estancias estaban más despejadas, solo con algunas cajas sobre los muebles. Había un espacio para mirar televisión y otras zonas de esparcimiento.
Los reportes de la prensa mostraron que había algunos videojuegos.
En su exterior, la cabaña contaba con una estancia con una vista amplia a la zona boscosa de Tapalpa.
La residencia es de dos pisos tiene en la parte superior las habitaciones principales.
Son habitaciones espaciosas con acabados modernos y amplios ventanales con vistas a los jardines.
En una de ellas, la prensa se encontró pertenencias, como ropa deportiva, artículos de higiene, medicamentos y algunas botellas.
Un aspecto que llamaba la atención era un altar con varias figuras religiosas católicas, como una figura de la Virgen de Guadalupe y una de San Judas Tadeo, muy veneradas en México.
También una hoja tenía escrito a mano el Salmo 91.
Desde años antes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había sancionado a varios establecimientos, incluidos unos de cabañas en Tapalpa, por su relación con el cartel dirigido por Nemesio Oseguera.
Sin embargo, el alcalde de Tapalpa y vecinos de lugar han declarado esta semana a la prensa que desconocían que ahí se refugiaba el temido líder del CJNG.
- Qué se sabe de la operación que llevó a la muerte de "El Mencho", el narcotraficante más buscado por México y EE.UU.
- Quién era "El Mencho", el narco más buscado de México que fue abatido en una operación del Ejército en el estado de Jalisco
- En gráficos: las fases de la operación del Ejército de México contra "El Mencho"
