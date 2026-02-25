Quién es la influencer señalada tras el caso El Mencho y los rumores

El nombre que estalló en redes tras el caso El Mencho. Rumores, una influencer y un operativo bajo la lupa.

Todo explotó en redes. Y sin pruebas. Tras la muerte reportada de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, apareció un nombre ajeno al crimen organizado. Una influencer quedó en el centro. Entre morbo, desinformación y miedo, ella negó todo y pidió frenar la cadena de falsedades desde sus redes.

La influencer que fue vinculada a El Mencho La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, según reportes difundidos el 22 de febrero de 2026, generó violencia y especulación. En ese clima surgieron publicaciones que vinculaban a una creadora digital con el operativo. Ninguna autoridad respaldó esa versión.

maria1 Quién es La señalada fue María Julissa. La joven de 26 años, conocida como "La Barbie del Béisbol", rechazó de forma pública cualquier relación con hechos delictivos. En un comunicado, afirmó no tener vínculo alguno con el narcotráfico ni con acciones de fuerzas de seguridad. También alertó sobre imágenes y documentos alterados.

Julissa pidió a su audiencia no compartir contenido falso. Recomendó acudir a fuentes oficiales y reportar publicaciones engañosas. Su mensaje apuntó a un problema mayor: la velocidad con la que un rumor se vuelve verdad en plataformas sociales.

maria 2 Nacida en Hermosillo, Sonora, la influencer ganó notoriedad por contenidos deportivos y de estilo de vida. Supera los tres millones de seguidores en Instagram. También trabajó como locutora en la Liga Mexicana de Béisbol, lo que impulsó su perfil público.