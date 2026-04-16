Colesterol: el error que todos cometen con las papas fritas

Esto pasa en tu cuerpo cuando comes papas fritas seguido. La cantidad exacta de papas fritas que no arruina tu salud.

No es un mito. Las papas fritas afectan tu salud más de lo que crees. El problema no es la papa, es el aceite y la frecuencia. Comerlas seguido suma grasas y calorías que elevan el colesterol y dañan el corazón. Aun así, no hace falta eliminarlas: el punto está en cómo y cada cuánto las consumes.

Colesterol y papas fritas El riesgo aparece cuando se vuelven hábito. Estudios señalan que comer papas fritas más de dos veces por semana se asocia con mayor riesgo de salud a largo plazo. Esto se debe a que la fritura suma grasas saturadas y compuestos dañinos.

papas fritas Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita. Canva

Una porción frita puede duplicar las grasas frente a una cocción al horno. Incluso 100 gramos pueden superar las 200 calorías y subir hasta 13 gramos de grasa. Ese exceso impacta directo en el colesterol LDL. Entonces, ¿cada cuánto comerlas? La recomendación más aceptada es clara: una vez por semana o menos. Y en porciones pequeñas. Algunos expertos hablan de entre 6 y 15 papas por ocasión.

La forma de preparación marca la diferencia. Las frituras industriales o de comida rápida son las más dañinas. Tienen aceites reutilizados, más sal y grasas de baja calidad. La mejor forma de comerlas es en casa. Con aceite nuevo, sin recalentarlo y evitando freír en exceso.