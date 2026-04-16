El truco casero con vinagre blanco para dejar tu casa impecable

No es nuevo limpiar el piso con vinagre es uno de los métodos más usados en el mundo, por una razón simple: elimina suciedad, grasa y bacterias sin químicos agresivos. Es barato, fácil de usar y deja un acabado limpio sin residuos. Pero no todos los vinagres sirven igual ni para todos los pisos.

El vinagre blanco es el más usado para limpiar. Tiene ácido acético, que ayuda a disolver grasa, restos pegados y olores. Según estudios de limpieza doméstica, este ácido puede reducir bacterias comunes en superficies del hogar, lo que lo vuelve una opción eficaz para pisos de cocina y baño.

A diferencia de otros productos, no deja capas pegajosas. Eso evita que el polvo se adhiera rápido. Por eso, el piso se mantiene limpio por más tiempo. Además, no tiene colorantes, lo que reduce el riesgo de manchas en superficies claras o delicadas.

El vinagre de manzana también limpia, pero no es la mejor opción. Tiene más residuos y un leve color que puede marcar algunos pisos. Para resultados parejos, el blanco sigue siendo la mejor elección.

La limpieza de pisos conproductos naturales es una buena elección. Foto: Archivo La limpieza de pisos conproductos naturales es una buena elección. Foto: Archivo

Para usarlo, mezcla una taza de vinagre blanco en un balde con agua tibia. No hace falta más. Pasa el trapo bien escurrido. El olor se va en minutos y no deja rastro.

Eso sí, hay superficies donde no conviene usarlo. Evita el vinagre en pisos de mármol, granito o piedra natural. El ácido puede dañar el brillo. En madera sin sellar también es mejor no usarlo. En cerámica, porcelanato y baldosas, el resultado es limpieza rápida y sin marcas.