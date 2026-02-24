Se conoció el video de cómo el cártel de "El Mencho" asesinó con un coche bomba a un capitán de la Guardia Nacional

La violencia que se desató en México tras el abatimiento de Nemesio " El Mencho " Oseguera Cervantes se extendió a lo largo de 11 estados durante el transcurso del domingo. Uno de los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el asesinato con un coche bomba del capitán de la Guardia Nacional Leonel Cardoso Gómez.

Siguiendo al diario Reforma, el capitán se ocupaba de coordinar el Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en la localidad de Aguascalientes. Al momento del ataque, estaba brindando apoyo en San Juan de los Lagos.

El CJNG Asesina Con Un Coche Bomba A Un Alto Mando De La Guardia Nacional En México

La arremetida fue parte de una serie de represalias a manos de los sicarios del cártel liderado por el Mencho. En medio del operativo, un vehículo cargado con explosivos fue detonado cuando personal de seguridad intentaba inspeccionarlo.

Según el reporte oficial, el comandante Cardoso se dirigía hacia el lugar del ataque cuando detectó una camioneta pick-up sospechosa, de la que descendieron y huyeron dos hombres. Al acercarse para revisar el rodado, fue sorprendido por la explosión.

De acuerdo con audios que circularon posteriormente, los agresores habrían vigilado cada movimiento antes de activar el explosivo. La detonación generó una fuerte explosión que dejó varios heridos.

Además de Cardoso, resultaron lesionados la teniente Edereidian Milagros Juárez, Alejandro Omar Nuño y el soldado Ricardo Cirpirano Sánchez.

Operativos y antecedentes

Información publicada por Heraldo Aguascalientes señala que el mando militar había participado en el diseño y ejecución de estrategias de vigilancia en tramos carreteros federales en los límites con Jalisco y Guanajuato, con el objetivo de combatir el robo al transporte de carga, uno de los delitos que más impacta en la región.

Balance oficial: 25 guardias nacionales muertos

Este lunes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó el saldo de los enfrentamientos registrados el domingo.

Según detalló, en el estado de Jalisco fueron asesinados 25 integrantes de la Guardia Nacional durante los choques con el grupo armado. Además, se reportaron 30 presuntos sicarios abatidos.

En paralelo, en el estado de Michoacán se registraron 15 efectivos de distintas corporaciones de seguridad heridos en operativos vinculados a los mismos hechos.

La escalada de violencia marca uno de los episodios más sangrientos recientes en la región y vuelve a poner el foco sobre la disputa entre fuerzas federales y organizaciones criminales.